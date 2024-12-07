Будущий премьер-министр: налоговая система в Литве морально несправедлива

„Главный принцип на сегодня заключается в том, что наша налоговая система морально несправедлива, и об этом говорим не только мы, но и международные институты“, – заявил Г. Палуцкас в интервью каналу Politika.lt.
Социал-демократ поясняет, что сегодня в Литве действует регрессивная налоговая система, при которой граждане с самыми высокими доходами облагаются той же ставкой подоходного налога с населения (ПНС), что и менее состоятельные.
„Для тех, кто зарабатывает мало, действует эффективная ставка ПНС – 6,9 проц. Люди со средним доходом уже облагаются налогом по ставке 12–14 проц., в зависимости от того, с какими вычетами они могут столкнутся. И мы видим тех, кто получает доход более 20 тыс. евро в месяц из разных источников. Мы рады, что так много людей могут зарабатывать, но уже сейчас их ставка составляет всего 6,9 проц.“, – сказал будущий премьер-министр.
„Это такая кривая, по которой чем больше зарабатываешь, тем больше опускается вниз, в любой стране, в любой налоговой системе это называется несправедливым“, – добавил он.
Г. Палуцкас: у нас неустойчивая финансовая система
Назначенный премьер-министр уверяет, что решения о реформе налоговой системы необходимы еще и потому, что бюджет Литвы дефицитный, а госдолг в скором времени приблизится к 50 проц. валового внутреннего продукта (ВВП), по достижению которых финансовая система будет считаться неустойчивой.
„Уже не надо объяснять, когда видишь поступления в бюджет в 15 млрд евро (при средствах Евросоюза 17 млрд евро), а расходы в 23 млрд евро, понимаешь, что те взятые в долг 5 млрд евро может и выглядят как 3-процентный дефицит от ВВП, но это расходы от общего бюджета, превышающие доходы на 28 проц. Это космическая сумма“, – заявил социал-демократ.
„Если мы не найдем устойчивые источники финансирования, то уже к 2027 году соотношение долга к ВВП составит 50 проц. и больше. Мы приблизимся к верхнему так называемому Маастрихтскому пределу, начиная с которого финансовая система называется неустойчивой“, – заявил он.
По словам Г. Палуцкаса, будущее правительство по-прежнему собирается брать кредиты, но с повышением налогов можно будет лучше управлять ростом государственного долга и затратами на его обслуживание, которые растут с каждым годом.
„Можем сказать, что можем занимать деньги в течение определенного периода времени, но долг будет обслуживаться и погашаться за счет немного повышенных налогов. Мы покупаем время в рассрочку и это логично“, – уверяет он.
Политик раскритиковал правительство Ингриды Шимоните, которое, по его словам, разработало проект налоговой реформы без широкого обсуждения с общественностью. По мнению Г. Палуцкаса, такие действия подорвали доверие к государству.
„Все обсуждали, никто толком ничего не понимал и, соответственно, этот проект фактически даже не дошел до зала пленарных заседаний Сейма, а только отдельные его части. Поэтому мы точно не повторим этих ошибок. Сначала подготовимся и обсудим“, – пообещал он.