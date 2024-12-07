Будущий премьер-министр: налоговая система в Литве морально несправедлива

„Главный принцип на сегодня заключается в том, что наша налоговая система морально несправедлива, и об этом говорим не только мы, но и международные институты“, – заявил Г. Палуцкас в интервью каналу Politika.lt.

Социал-демократ поясняет, что сегодня в Литве действует регрессивная налоговая система, при которой граждане с самыми высокими доходами облагаются той же ставкой подоходного налога с населения (ПНС), что и менее состоятельные.

„Для тех, кто зарабатывает мало, действует эффективная ставка ПНС – 6,9 проц. Люди со средним доходом уже облагаются налогом по ставке 12–14 проц., в зависимости от того, с какими вычетами они могут столкнутся. И мы видим тех, кто получает доход более 20 тыс. евро в месяц из разных источников. Мы рады, что так много людей могут зарабатывать, но уже сейчас их ставка составляет всего 6,9 проц.“, – сказал будущий премьер-министр.