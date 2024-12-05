2024.12.05 12:25

Будущий министр соцзащиты: реформы пенсионной системы будут учитывать ожидания населения

 
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Inga Ruginienė
Inga Ruginienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Будущий министр социальной защиты и труда Инга Ругинене говорит, что первые предложения по преобразованию второй пенсионной ступени поступят в Сейм во время весенней сессии. Среди возможных изменений она называет возможность свободного выхода из накопительной системы, а также вовлечение работодателей и положение о зависимости размера пенсии от стажа работы.

„Мы хотели бы не разрушать систему, а подкорректировать ее таким образом, чтобы она соответствовала ожиданиям тех, кто верит в систему и хочет накапливать, а также тех, кто по каким-то причинам хочет уйти. (...) Мы установили сроки, чтобы во время весенней сессии появились конкретные проекты“, - в четверг Žinių radijas рассказала И. Ругинене.

Член социал-демократической фракции парламента утверждает, что это преобразование не будет масштабом реформы, но, по ее словам, рассматриваются поправки, отвечающие ожиданиям населения, такие как вовлечение работодателей в пенсионное накопление.

Политик также обещает поднять вопрос о возможности выхода на пенсию при определенном стаже работы.

„Есть и другие различные модели, как предлагают ученые, возможно, привязывающие выход на пенсию не к возрасту, а к стажу работы, что казалось бы логичным, если человек накопит, например, 40 и более лет стажа, возможно, ему и не придется ждать до 65 лет (...), возможно, он сможет выйти на пенсию раньше“, - рассуждала она.

Она обещает не поддерживать повышение пенсионного возраста

По словам И. Ругинене, новое Правительство не будет рассматривать идею повышения пенсионного возраста, подчеркивая состояние здоровья работников, которое не позволяет некоторым людям оставаться на рынке труда до пенсионного возраста.

„Мы недостаточно инвестируем в сотрудников с самого первого места работы, я имею в виду безопасные условия труда, заработную плату, мы не поддерживаем здоровье сотрудников настолько, чтобы они чувствовали себя достаточно здоровыми и могли продлить свою карьеру до самого пенсионного возраста“, - сказала она.

По словам представителя социал-демократов, продолжать карьеру пожилым людям мешают и другие проблемы, такие как возрастная дискриминация, а также она обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями.

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