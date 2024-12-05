Будущий министр соцзащиты: реформы пенсионной системы будут учитывать ожидания населения

„Мы хотели бы не разрушать систему, а подкорректировать ее таким образом, чтобы она соответствовала ожиданиям тех, кто верит в систему и хочет накапливать, а также тех, кто по каким-то причинам хочет уйти. (...) Мы установили сроки, чтобы во время весенней сессии появились конкретные проекты“, - в четверг Žinių radijas рассказала И. Ругинене.

Член социал-демократической фракции парламента утверждает, что это преобразование не будет масштабом реформы, но, по ее словам, рассматриваются поправки, отвечающие ожиданиям населения, такие как вовлечение работодателей в пенсионное накопление.

Политик также обещает поднять вопрос о возможности выхода на пенсию при определенном стаже работы.