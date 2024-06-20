Будущий командарм Литвы о сроках введения всеобщего призыва: это будет зависеть от финансирования

„Самая важная составляющая — это командиры, инструкторы — кто бы мог работать с этим. И на требуется время. Поэтому мое видение – да всеобщему призыву, но подходить к нему нужно постепенно, по самым простым причинам, чтобы мы были готовы“, – подчеркнул Р. Вайкшнорас.