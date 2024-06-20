Будущий командарм Литвы о сроках введения всеобщего призыва: это будет зависеть от финансирования

„Не хотелось бы спекулировать по поводу сроков, все зависит от устойчивости финансирования. Сегодня принимались очень правильные точки отсчета, но одно дело закон, другое дело – его реализация“, – заявил журналистам Р. Вайкшнорас, подчеркнув, что в настоящее время на обязательную военную службу призываются около 4 тыс. юношей.
„Для всеобщности, чтобы (количество призывников) почти удвоилось, для этого нужна инфраструктура, для этого нужны тренировочные поля, где сейчас мы тормозим – надо расширять, надо думать и принимать решения уже сегодня“, – добавил он.
По словам будущего командующего Вооруженными силами Литвы, до введения всеобщей воинской обязанности необходимо позаботиться как о тренировочной инфраструктуре, так и о необходимом штате инструкторов.
„Самая важная составляющая — это командиры, инструкторы — кто бы мог работать с этим. И на требуется время. Поэтому мое видение – да всеобщему призыву, но подходить к нему нужно постепенно, по самым простым причинам, чтобы мы были готовы“, – подчеркнул Р. Вайкшнорас.
„Потому что наихудшей рекламой, наверное, было бы, если бы мы призывали (...), но не предоставили возможности пройти подготовку“, – добавил он.