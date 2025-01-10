Борис Джонсон: F.ck you, Putin с твоими устаревшими имперскими инстинктами. Все кончено!

Может ли такая ситуация случиться и с нами, например, если мы увидим, что дела идут совсем плохо? Я имею в виду, что если россияне будут нацеливаться на нас со своих аэродромов здесь, в районе Санкт-Петербурга и в других местах. И нам не будет разрешено атаковать их пусковые установки британскими или американскими ракетами, но мы сами не производим ракеты здесь, в странах Балтии. Может ли такое ограничение быть распространено аналогичным образом на членов НАТО, включая нас?

- Нет. Я думаю, что у вас совсем другая ситуация. Вы, слава Богу, являетесь членом НАТО, как и мы. Вы знаете, что на эстонской базе Тапа находятся британские войска, и наша приверженность вашей защите абсолютно непоколебима. Вы должны быть в состоянии сделать все, что вам нужно, чтобы защитить себя, и Британия полностью поддерживает это. Так что это другая ситуация, и это трагедия Украины, потому что они еще не в НАТО. И именно поэтому мы страдаем от этой хронической неопределенности относительно статуса Украины. Что действительно сводит меня с ума сейчас, так это тот факт, что я потерял власть два с половиной или три года назад, и это сводит меня с ума, потому что я смотрю на ситуацию и думаю, то, что мы, Запад, НАТО, Великобритания, Эстония, вместе с Соединенными Штатами должны сделать - это разработать план для победы Украины, дорожную карту. Мы должны четко определить, что означает успех.