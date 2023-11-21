Больше всего средств на научные исследования, дороги и зарплаты учителей: в Сейме будет рассмотрение госбюджета на 2024 год

Группа членов парламентской Фракции демократов "Во имя Литвы" предлагает в 2024 году выделить дополнительное финансирование в размере 245 млн евро на научно-исследовательскую и экспериментально-конструкторскую деятельность – это одно из предложений, требующих больше всего средств.

Больше всего средств предлагается на научные исследования, дороги, зарплаты учителей

Во время рассмотрения свои выводы представит Комитет по бюджету и финансам (КБФ), мнения и замечания также представят другие комитеты, фракции, члены Сейма. После первого чтения проект бюджета возвращается в Правительство на доработку.

Предложение исключить чтение бюджета из повестки прошлого вторника было принято благодаря представителям оппозиционных фракций и двум представителям Фракции свободы Иеве Пакарклите и Томасу Витаутасу Раскявичюсу. Если бы вышеупомянутые два парламентария проголосовали против или воздержались, то предложение потребовало бы повторного голосования.

Проект бюджета должен был рассматриваться еще неделю назад, однако вопрос был исключен из повестки пленарных заседаний Сейма по предложению фракции Партии труда.

Госдолг в 2024 г. составит 39,8% (без учета влияния баланса ЕС и накоплений – 38,9%.), дефицит – 2,9% (без временных средств – 2,5%). Ожидается, что в 2025 г. госдолг составит 43,1%, а дефицит – 2,5%.

По сравнению с 2023 г. планируется, что доходы бюджета увеличатся на 1,46 млрд евро (9,4%), расходы – почти 1,5 млрд евро (7,9%).

В представленном правительством проекте госбюджета на 2024 г. предусматривается, что доходы государства в следующем году составят 17,01 млрд евро, расходы – 20,5 млрд евро.

Литовский профсоюз работников образования предлагает предусмотреть дополнительные средства для повышения заработной платы учителей и научных работников на 15% с 1 января 2024 года и еще на 15% с 1 сентября 2024 года. Предлагаемый источник средств – ассигнований на случай непредвиденных обстоятельств (расторжение договоров оказания услуг и т. п.), либо заемные средства. Для реализации этого предложения потребуется 107 млн евро.

Ассоциация "Дороги Литвы" в бюджете следующего года на Программу содержания и развития дорог (ПСРД) предлагает выделить на 217 млн евро больше, чем предусмотрено в данный момент.

В следующем году снова будут применяться Маастрихтские критерии, поэтому страны ЕС, в том числе Литва, должны будут поддерживать дефицит бюджета на уровне менее 3% ВВП, госдолг не должен превышать 60% ВВП.

Партнеры по коалиции Партия свободы поднимают вопросы о корзине неформального образования для детских кружков и увеличении финансирования сферы образования. В то время представители оппозиции недовольны, по их словам, недостаточным финансированием дорожной инфраструктуры.

На реализацию соглашения об образовании в следующем году планируется выделить 387 млн евро, на содержание и управление дорогами в бюджете следующего года запланировано 715,3 млн евро.

Планируется принятие бюджетов "Содры", Фонда пенсионных аннуитетов и Фонда обязательного страхования

Также в повестке пленарных заседаний Сейма планируется принятия бюджетов Государственного фонда социального страхования (Содра), Фонда пенсионных аннуитетов (ФПА) и Фонда обязательного страхования здоровья (ФОСЗ).