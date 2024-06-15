Блинкявичюте возглавит список социал-демократов на выборах в Сейм Литвы

„Как председатель партии я беру на себя всю ответственность за представление наших кандидатов и идей на выборах в Сейм. Да, я буду возглавлять избирательный список социал-демократов в Сейм Литовской Республики. И - если осенью народ Литвы выразит социал-демократам максимальное доверие - я возьму на себя всю ответственность“, - заявила В. Блинкявичюте на конференции ЛСДП в субботу.
Хотя выборы в Сейм состоятся в октябре этого года, ЛСДП еще не определилась с кандидатом, который возглавит список кандидатов партии.
Однако перед вторым туром президентских выборов лидер страны Гитанас Науседа в интервью агентству Elta заявил, что если социал-демократы победят на выборах осенью, то он хотел бы видеть В. Блинкявичюте премьер-министром. Глава государства не исключил возможности попытки уговорить председателя ЛСДП занять пост главы правительства.
Выступая перед собравшимися в Швентойи однопартийцами, В. Блинкявичюте выразила удовлетворение результатами прошедших президентских выборов и выборов в Европейский парламент (ЕП).
„Результаты этих выборов ясно показывают, что люди хотят иметь правительство, которое объединяет, созидает, социально справедливо и уважает людей. Победа президента Гитанаса Науседы во втором туре выборов - это очень четкий сигнал о том, какой политики хочет большинство литовского народа“, - сказала лидер ЛСДП.
Прошедшие в минувшее воскресенье выборы в ЕП и заслуженная поддержка граждан также являются сигналом для социал-демократов.
„Я очень надеюсь, что такую широкую поддержку народа мы получим и осенью, на выборах в Сейм. Если мы сконцентрируемся. Если будем усердно работать. Если будем уважать избирателей. И если мы не наденем короны слишком рано“, - сказала В. Блинкявичюте.
ЕЙ
Однако, по словам председателя партии, одной из главных задач для социал-демократов на предстоящих выборах станет увеличение поддержки ЛДПГ со стороны столичных избирателей.