Блинкявичюте в Сейме следующего созыва обещает налоговую реформу: налоги должны соответствовать трем принципам

„Деньги в государстве есть, но давайте посмотрим, как ими распоряжаются. Что сделали консерваторы, мы не получаем денег от RRF, Еврокомиссии, мы не выполнили никаких налоговых реформ, обещаний, 700 млн евро могут уплыть“, – пояснила политик.

ELTA напоминает, что в прошлом году после долгого ожидания Министерство финансов представило налоговую реформу и передало ее на рассмотрение в Сейм. Пакет состоял из поправок к семи законопроектам, три из которых были представлены Министерством социальной защиты и труда (Минсоцтруда). В пакете предусматривалось повышение налогов для части самозанятых, после принятия реформы большему количеству граждан пришлось бы платить налог на недвижимость, изменился бы порядок применения некоторых льгот, было бы введено минимальное пособие по безработице, однако реформа застопорилась.