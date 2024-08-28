Блинкявичюте в Сейме следующего созыва обещает налоговую реформу: налоги должны соответствовать трем принципам

„Денег никогда не будет достаточно, но в государстве всегда есть приоритеты. Когда они определены, они реализуются. У нас обязательно возникнут проблемы с налогами, и мы должны будем (провести – ELTA) налоговую реформу, реорганизовать налоги“, – заявила журналистам в среду В. Блинкявичюте.
„Прежде всего, налоги должны соответствовать трем принципам: во-первых, они должны быть понятны каждому, во-вторых, они должны быть справедливыми (...), в-третьих, налоги должны быть достаточными до такого уровня, чтобы был доступ к госуслугам, просветительским, медицинским и социальным услугам. Мы выступаем против приватизации, которая сейчас ползет в секторах здравоохранения и образования“, — сказала она.
В. Блинкявичюте подчеркнула, что „деньги в государстве есть“, но ими плохо управляют. В качестве примера депутат Европарламента привела плохое освоение средств Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF).
„Деньги в государстве есть, но давайте посмотрим, как ими распоряжаются. Что сделали консерваторы, мы не получаем денег от RRF, Еврокомиссии, мы не выполнили никаких налоговых реформ, обещаний, 700 млн евро могут уплыть“, – пояснила политик.
ELTA напоминает, что в прошлом году после долгого ожидания Министерство финансов представило налоговую реформу и передало ее на рассмотрение в Сейм. Пакет состоял из поправок к семи законопроектам, три из которых были представлены Министерством социальной защиты и труда (Минсоцтруда). В пакете предусматривалось повышение налогов для части самозанятых, после принятия реформы большему количеству граждан пришлось бы платить налог на недвижимость, изменился бы порядок применения некоторых льгот, было бы введено минимальное пособие по безработице, однако реформа застопорилась.