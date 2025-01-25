Блинкявичюте: публичные склоки политиков не должны затмевать работу на благо государства

„Публичные склоки политиков не должны затмевать работу на государство, этого я хотела бы пожелать, этого я очень жду от наших партнеров по правящей коалиции. Избиратели возложили на нас огромную ответственность, поэтому необходимо сосредоточиться на работе“, - заявила Блинкявичюте в комментарии, предоставленном Elta отделом коммуникаций СДПЛ.
Как сообщалось, на заседании правления СДПЛ в пятницу помимо актуальных политических вопросов и предстоящих выборов мэров планировалось обсудить вопросы обороны и ситуацию в правящей коалиции. На этой неделе новую напряженность вызвала позиция лидера партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса относительно планов существенного увеличения финансирования обороны, внимание также привлекли заявления политика об Украине.
Более высокие ассигнования на оборону не будут осуществляться за счет других важных для государства сфер
Государственный совет обороны (ГСО), заседавший на прошлой неделе, поставил амбициозные цели по финансированию обороны – было решено ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону страны 5-6% ВВП.
По словам Блинкявичюте, правление СДПЛ согласилось с тем, что не следует увеличивать ассигнования на оборону за счет других важных для государства сфер.
Она также не упустила возможности раскритиковать правительство во главе с Ингридой Шимоните, которое запланировала в бюджете этого года выделить на национальную оборону 3,03% валового внутреннего продукта (ВВП).
„Оказалось, что патриотические заявления консерваторов о национальной обороне, которые игнорировали военные советы и не были подкреплены политической волей и честным признанием реальной необходимости обороны, были просто пустыми словами“, - заявила она.
Правление обсудило разрабатываемый план реализации мер правительства
На заседании правления СДПЛ также обсуждались другие текущие вопросы и приоритетные задачи, разрабатываемый план реализации мер правительства.
„Социал-демократы сосредоточены на работе, которую нам срочно нужно сделать, которая наиболее актуальна для народа Литвы“, - сказала Блинкявичюте.
„Вскоре будут внесены поправки в законы о второй пенсионной системе, которые очень важны для подавляющего большинства жителей Литвы, что также было предусмотрено в нашей предвыборной программе. Мы также обсудили работу правительства по снижению влияния цен при увеличении доходов населения, необходимость контроля и прозрачности, для этого и создается Продовольственный совет, который также существует во многих европейских странах“, - продолжила она.
По словам Блинкявичюте, обсуждались также актуальные вопросы образования.
„В ближайшее время будут приняты решения о сокращении минимальной численности учащихся в классах. Суть в том, чтобы наши маленькие школы, очаги культуры, не закрывались“, - резюмировала повестку встречи лидер СДПЛ.
Напомним, что новый Кабинет министров во главе с Гинтаутасом Палуцкасом должен к весне подготовить план реализации мер Правительственной программы. Правительство планирует одобрить его 12 марта.