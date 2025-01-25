Блинкявичюте: публичные склоки политиков не должны затмевать работу на благо государства

„Социал-демократы сосредоточены на работе, которую нам срочно нужно сделать, которая наиболее актуальна для народа Литвы“, - сказала Блинкявичюте.

„Вскоре будут внесены поправки в законы о второй пенсионной системе, которые очень важны для подавляющего большинства жителей Литвы, что также было предусмотрено в нашей предвыборной программе. Мы также обсудили работу правительства по снижению влияния цен при увеличении доходов населения, необходимость контроля и прозрачности, для этого и создается Продовольственный совет, который также существует во многих европейских странах“, - продолжила она.