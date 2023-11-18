Блинкявичюте пока не раскрывает, будет ли она участвовать в президентских выборах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте пока не раскрывает, будет ли она участвовать в президентских выборах.

"Честно говоря, я действительно думаю, и я, конечно, никогда не принимаю спонтанных решений, и конечно, не буду принимать, не оценив все, потому что я в политике уже много лет, поэтому решение будет очень серьезным и взвешенным", - радиостанции Žinių radijas сказала Блинкявичюте, отвечая на вопрос, намерена ли она участвовать в президентских выборах.

Социал-демократы обещают объявить своего кандидата в президенты в декабре.

"Наверное в декабре мы объявим о своем решении по кандидату в президенты. Все идет по плану, нужно немного подождать", - сказала Блинкявичюте, добавив, что кандидат скорее всего будет партийный.


"Обсудим, партийный или непартийный, но кандидат обязательно будет и это самое главное. Сейчас речь идет о кандидате от нашей партии, о партийном", - сказала она.

По словам социал-демократа, на данный момент отделения партии выдвинули 7 кандидатов на пост президента. Среди них и Блинкявичюте.

"(Выдвинули) 7 кандидатов, это Витянис Андрюкайтис, Юозас Олекас, Гинтаутас Палуцкас, Нериюс Цесюлис, Вилия Блинкявичюте, несомненно, тоже есть. У нас есть из кого выбирать", - возможных кандидатов на пост президента перечислила политик.

В настоящее время о выдвигаемых или поддерживаемых кандидатурах сообщили 5 партий. Союз Отечества – Христианских демократов Литвы на выборах будет представлять премьер Ингрида Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы будет Аурелиюс Верига, Партия регионов Литвы поддержит кандидатуру мэра Казлу-Руды Мантаса Варашки, а Союз демократов "Во имя Литвы" будет представлять бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас, Партия свободы выдвинула кандидатуру бывшего председателя Конституционного суда Дайнюса Жалимаса.

Также известны 3 самовыдвиженца: врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус и активист Антанас Кандротас.

Напомним, что ближайшие выборы президента Литвы состоятся в мае 2024 года.

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