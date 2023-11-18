Блинкявичюте пока не раскрывает, будет ли она участвовать в президентских выборах

"Честно говоря, я действительно думаю, и я, конечно, никогда не принимаю спонтанных решений, и конечно, не буду принимать, не оценив все, потому что я в политике уже много лет, поэтому решение будет очень серьезным и взвешенным", - радиостанции Žinių radijas сказала Блинкявичюте, отвечая на вопрос, намерена ли она участвовать в президентских выборах.

Социал-демократы обещают объявить своего кандидата в президенты в декабре.

"Наверное в декабре мы объявим о своем решении по кандидату в президенты. Все идет по плану, нужно немного подождать", - сказала Блинкявичюте, добавив, что кандидат скорее всего будет партийный.



"Обсудим, партийный или непартийный, но кандидат обязательно будет и это самое главное. Сейчас речь идет о кандидате от нашей партии, о партийном", - сказала она.

По словам социал-демократа, на данный момент отделения партии выдвинули 7 кандидатов на пост президента. Среди них и Блинкявичюте.