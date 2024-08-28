Блинкявичюте подтвердила: в случае успеха на выборах в Сейм она возглавит правительство

„Как председатель партии я беру на себя всю ответственность и возглавляю список в Сейм. Я это уже говорила и ни от какой ответственности не убегаю – принимаю ее полностью. И, если народ Литвы доверится социал-демократам, я обязательно возьму на себя ответственность за формирование правительства и руководство им. Я никогда не пряталась за чью-то юбку, как некоторые лидеры“, - сказала В. Блинкявичюте в интервью Delfi.
„Это значит, что, если Социал-демократической партии будет доверять большинство жителей Литвы, я, договорившись вместе с президентом и получив доверие нашей партии, возьму на себя ответственность руководства правительством“, - подчеркнула лидер социал-демократов.