Блинкявичюте не видит возможной коалиции с консерваторами: мы не можем так поступить

„Я не вижу совместной работы в коалиции“, – заявила В. Блинкявичюте на пресс-конференции в понедельник.

„Это было бы нехорошо, заглядывая вперед на 4 года, потому что недовольство властью бывает всегда. Тогда придут радикальные силы, и я не думаю, что это нужно народу Литвы“, – добавила она. Политик надеется, что на осенних выборах в Сейм явка избирателей будет выше.

„Я уверена, что на выборы в Сейм придет гораздо больше избирателей, чем на выборы в Европейский парламент (ЕП), и политическая картина может быть совершенно другой“, – сказала В. Блинкявичюте.