Блинкявичюте не удивлена решением Ландсбергиса об отставке: ответственность взята немного с опозданием

„Что касается лидера партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, видимо, другого решения, судя по всему, и быть не могло. Это очевидное поражение как партии на выборах, так и его лично. Видимо, никто не ожидал, что он потерпит просто сокрушительное поражение в каунасском Жалякальнисе“, – сказала В. Блинкявичюте на пресс-конференции, организованной Elta в понедельник.
„Он взял на себя ответственность, возможно, немного с опозданием. И раньше были выборы, на которых можно было принять решения, но это его личное решение“, – добавила она.
Утром в понедельник лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис объявил об уходе с поста председателя СО-ХДЛ и перерыве в политической карьере после поражения в Центро-Жалякальнисском одномандатном округе города Каунаса. Он также заявил и об отказе от полученного мандата депутата Сейме.
ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.
Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.
В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.
В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталиюс Шершнёвас.
В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.