2024.10.28 10:25

Блинкявичюте не удивлена решением Ландсбергиса об отставке: ответственность взята немного с опозданием

 
ru.DELFI.lt
ELTA
В. Блинкявичюте
В. Блинкявичюте
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как утверждает лидер одержавших победу на выборах социал-демократов Вилия Блинкявичюте, отставка Габриэлюса Ландсбергиса с поста председателя консерваторов после сокрушительного поражения на выборах была ожидаема. Однако, по мнению лидера социал-демократов, глава Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) мог взять на себя такую ​​ответственность еще раньше.

„Что касается лидера партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, видимо, другого решения, судя по всему, и быть не могло. Это очевидное поражение как партии на выборах, так и его лично. Видимо, никто не ожидал, что он потерпит просто сокрушительное поражение в каунасском Жалякальнисе“, – сказала В. Блинкявичюте на пресс-конференции, организованной Elta в понедельник.

„Он взял на себя ответственность, возможно, немного с опозданием. И раньше были выборы, на которых можно было принять решения, но это его личное решение“, – добавила она.

Утром в понедельник лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис объявил об уходе с поста председателя СО-ХДЛ и перерыве в политической карьере после поражения в Центро-Жалякальнисском одномандатном округе города Каунаса. Он также заявил и об отказе от полученного мандата депутата Сейме.

ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.

Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.

В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.

В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталиюс Шершнёвас.

В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.

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