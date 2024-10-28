Блинкявичюте не удивлена решением Ландсбергиса об отставке: ответственность взята немного с опозданием

„Что касается лидера партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, видимо, другого решения, судя по всему, и быть не могло. Это очевидное поражение как партии на выборах, так и его лично. Видимо, никто не ожидал, что он потерпит просто сокрушительное поражение в каунасском Жалякальнисе“, – сказала В. Блинкявичюте на пресс-конференции, организованной Elta в понедельник.

„Он взял на себя ответственность, возможно, немного с опозданием. И раньше были выборы, на которых можно было принять решения, но это его личное решение“, – добавила она.