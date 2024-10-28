2024.10.28 00:00

Блинкявичюте не сказала, будет ли она премьером: могу заявить, что буду формировать правящее большинство

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vytenis Andriukaitis, Vilija Blinkevičiūtė, Robert Duchnevič
Vytenis Andriukaitis, Vilija Blinkevičiūtė, Robert Duchnevič
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте не отвечает прямо, возглавит ли она будущее Правительство. Хотя политик и уверяет, что возьмет на себя всю ответственность за формирование нового правящего большинства, она уклоняется от ответа, возглавит ли она Кабинет министров.

„Могу заявить перед всей Литвой, что как председатель Социал-демократической партии я беру на себя полную ответственность и вместе с президентом буду формировать правящее большинство“, - прибыв в воскресенье вечером в штаб-квартиру СДПЛ заявила В. Блинкявичюте.

„Я имею в виду, что я буду формировать правящее большинство“, - сказала она, когда ее спросили, следует ли понимать ее ответственность как руководство Правительством.

„Я не избегаю ответа. Мы обсудим это в партии. Мы взвесим все за и против. Посмотрим, какое будет большинство, из чего оно состоит – и тогда будут решения“, - сказала политик, отвечая на вопрос, почему она избегает говорить, что будет премьер-министром.

После того как В. Блинкявичюте несколько раз задали один и тот же вопрос, она отметила, что „все решения будут приняты на следующей неделе“.

Она также не смогла сказать конкретно, когда намерена отказаться от своего мандата в Европейском парламенте (ЕП).

„Когда мы сформируем Правительство, когда увидим, какие будут решения – тогда это решение будет принято“, - ответила председатель СДПЛ.

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