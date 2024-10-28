Блинкявичюте не сказала, будет ли она премьером: могу заявить, что буду формировать правящее большинство

„Могу заявить перед всей Литвой, что как председатель Социал-демократической партии я беру на себя полную ответственность и вместе с президентом буду формировать правящее большинство“, - прибыв в воскресенье вечером в штаб-квартиру СДПЛ заявила В. Блинкявичюте.

„Я имею в виду, что я буду формировать правящее большинство“, - сказала она, когда ее спросили, следует ли понимать ее ответственность как руководство Правительством.

„Я не избегаю ответа. Мы обсудим это в партии. Мы взвесим все за и против. Посмотрим, какое будет большинство, из чего оно состоит – и тогда будут решения“, - сказала политик, отвечая на вопрос, почему она избегает говорить, что будет премьер-министром.