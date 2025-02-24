Блинкявичюте: налоговые реформы почти не затронут уязвимые слои населения

„Перед лицом вызовов необходима большая солидарность всех членов общества, такова действительность и с этим согласны все члены правления СДПЛ“, – заявила В. Блинкявичюте после встречи с Р. Шаджюсом.
„Могу заверить, что возможные налоговые реформы почти не коснутся людей с низким и средним трудовыми доходами“, – уверяет она.
Она подчеркнула, что на заседании правления обсуждались возможные пути изменения налоговой системы, чтобы сделать ее более социально справедливой и простой.
Председатель Социал-демократической партии подчеркивает, что Литва выделяется среди других европейских стран перераспределением бюджета – оно составляет 32 проц., тогда как в среднем по ЕС – 40 проц. Это, по ее словам, означает, что вклад более состоятельных людей как в государственные услуги, так и в финансирование обороны – недостаточный.
„Литва сильно отличается от всех стран Евросоюза, и в нашей предвыборной программе подчеркивалось: налоговая система будет более справедливой и солидарной, перераспределение через бюджет на школы, больницы, пенсии, дороги, оборону и другие общественные услуги должно увеличиться, потому что сейчас оно сильно отстает от среднего показателя по ЕС“, – комментирует она.“Кроме того, наше налогообложение крупного капитала также почти в два раза отстает от стран ЕС. Таким образом, более состоятельные люди, крупный капитал могут и должны вносить больший вклад в финансирование всех государственных услуг – образования, социального обеспечения, здравоохранения и, в конечном итоге, нашей обороны и безопасности“, – объясняет она.
На прошлой неделе лидеры парламентских партий правящего большинства встретились с президентом для обсуждения возможного возобновления соглашения об обороне. После этой встречи премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что во время весенней сессии Сейма следует рассмотреть вопрос об изменении существующих налоговых ставок при поиске путей увеличения финансирования обороны. Кроме того, по словам премьер-министра, одновременно можно рассмотреть вопрос о введении нового налога на сахар.