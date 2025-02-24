Блинкявичюте: налоговые реформы почти не затронут уязвимые слои населения

„Литва сильно отличается от всех стран Евросоюза, и в нашей предвыборной программе подчеркивалось: налоговая система будет более справедливой и солидарной, перераспределение через бюджет на школы, больницы, пенсии, дороги, оборону и другие общественные услуги должно увеличиться, потому что сейчас оно сильно отстает от среднего показателя по ЕС“, – комментирует она.“Кроме того, наше налогообложение крупного капитала также почти в два раза отстает от стран ЕС. Таким образом, более состоятельные люди, крупный капитал могут и должны вносить больший вклад в финансирование всех государственных услуг – образования, социального обеспечения, здравоохранения и, в конечном итоге, нашей обороны и безопасности“, – объясняет она.