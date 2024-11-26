Бирутис утверждает, что культуре должно уделяться больше внимания: это важная часть безопасности страны

„Для меня главное – договориться о том, что такое культура, чтобы у нас был одинаковый подход. Культура – это не только искусство, культура – гораздо более широкое понятие. Это все, что человек создал, создает и будет создавать. Это очень ярко показывает значение культуры в государственной политике“, - сказал Бирутис.