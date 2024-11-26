Бирутис утверждает, что культуре должно уделяться больше внимания: это важная часть безопасности страны

„Для меня главное – договориться о том, что такое культура, чтобы у нас был одинаковый подход. Культура – это не только искусство, культура – гораздо более широкое понятие. Это все, что человек создал, создает и будет создавать. Это очень ярко показывает значение культуры в государственной политике“, - сказал Бирутис.
„Главным приоритетом является важность культуры в нашем измерении безопасности. Когда мы говорим о безопасности и обороне страны, мы обычно имеем в виду вооружение и жесткую силу. Однако мягкая сила – культура – является не менее неотъемлемой частью безопасности и обороны“, - подчеркнул он.
Говоря о безопасности, в качестве важных культурных аспектов Бирутис отметил оценку истории и сохранение государственного языка. По его словам, правительство социал-демократов будет уделять этому большое внимание.
„Геополитическая ситуация изменилась, поэтому культура приобретает гораздо большее значение. Это часть нашей безопасности. Развитие гражданственности через гордость за свою страну, свою историю, свою культуру – вот что важно“, – сказал кандидат в министры.
По его словам, в программу правительства будут включены конкретные действия по усилению синергии национальной безопасности и культуры.
Напомним, что в четверг назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас представил президенту Гитанасу Науседе кандидатов в будущее правительство.