2024.11.26 07:04

Бирутис утверждает, что культуре должно уделяться больше внимания: это важная часть безопасности страны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Šarūnas Birutis
Šarūnas Birutis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Шарунас Бирутис, социал-демократ, выдвинутый на пост министра культуры, говорит, что культура является важной частью обороны страны. Поэтому, по его словам, в государственной политике этой сфере следует уделять больше внимания.

„Для меня главное – договориться о том, что такое культура, чтобы у нас был одинаковый подход. Культура – это не только искусство, культура – гораздо более широкое понятие. Это все, что человек создал, создает и будет создавать. Это очень ярко показывает значение культуры в государственной политике“, - сказал Бирутис.

„Главным приоритетом является важность культуры в нашем измерении безопасности. Когда мы говорим о безопасности и обороне страны, мы обычно имеем в виду вооружение и жесткую силу. Однако мягкая сила – культура – является не менее неотъемлемой частью безопасности и обороны“, - подчеркнул он.

Говоря о безопасности, в качестве важных культурных аспектов Бирутис отметил оценку истории и сохранение государственного языка. По его словам, правительство социал-демократов будет уделять этому большое внимание.

„Геополитическая ситуация изменилась, поэтому культура приобретает гораздо большее значение. Это часть нашей безопасности. Развитие гражданственности через гордость за свою страну, свою историю, свою культуру – вот что важно“, – сказал кандидат в министры.

По его словам, в программу правительства будут включены конкретные действия по усилению синергии национальной безопасности и культуры.

Напомним, что в четверг назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас представил президенту Гитанасу Науседе кандидатов в будущее правительство.

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