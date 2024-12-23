2024.12.23 15:36

Билотайте: заявления Кондратовича о несогласованности решений не соответствуют действительности

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Агне Билотайте и Владислав Кондратович
Агне Билотайте и Владислав Кондратович
ФОТО: Delfi

По утверждению экс-министра внутренних дел Агне Билотайте, заявления нынешнего министра внутренних дел Владислава Кондратовича о том, что решение о запрете сдачи экзаменов по вождению на русском языке было принято в одностороннем порядке, без согласования с другими ведомствами, не соответствуют действительности.

„Заявления министра внутренних дел о том, что решение не было согласовано с Министерством транспорта, не соответствуют действительности. Был проведен ряд встреч с представителями этого министерства, мы согласовали позиции, но процесс затянулся гораздо дольше, чем мы планировали. Времени на подготовку учреждений к внедрению изменений становится все меньше, поэтому мы больше не могли откладывать принятие решений“, – написала А. Билотайте в понедельник в социальной сети Facebook.

„Следует признать, что некоторые решения, которые важны для нашей страны, сталкиваются с сопротивлением. И тогда остановить уже начавшийся бюрократический процесс очень легко. Все зависит от желания и политической воли. Тогда хватает времени для подготовки и реализации“, – добавила бывший министр.

А. Билотайте повторила, что решение о запрете сдачи экзаменов по вождению на русском языке она приняла, исходя из тенденций последних лет, которые свидетельствуют о росте количества людей, сдающих на русском языке. Она подчеркнула стремление отказаться от использования языка страны-агрессора при оказании государственных услуг.

„Отказ от языка страны-агрессора в процессе сдачи экзаменов, а также при предоставлении других государственных услуг важен для более эффективного управления миграцией, для содействия интеграции иностранцев в наше общество и успешного управления гибридными угрозами“, – заявила политик в Facebook.

Ранее консерватор выразила мнение, что отсрочка запрета на сдачу экзаменов по вождению на русском языке на год приведет к полной отмене запрета.

Как заявил нынешний министр внутренних дел В. Кондратович на пресс-конференции в понедельник, решение его предшественницы, консерватора А. Билотайте, о введении с 1 января 2025 года запрета на сдачу экзаменов по вождению на русском языке не было согласовано с другими ведомствами.

„Последнее решение было принято без согласования с Минтрансом. Согласия не было, вероятно, в этом месте не было договоренности или четкого плана и, возможно, это было одностороннее решение об утверждении этого порядка“, – заявил В. Кондратович.

В. Кондратович принял решение об отсрочке запрета на сдачу экзаменов по вождению на русском языке до 1 января 2026 года. Ранее планировалось, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2025 года.

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