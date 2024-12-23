Билотайте: заявления Кондратовича о несогласованности решений не соответствуют действительности

„Заявления министра внутренних дел о том, что решение не было согласовано с Министерством транспорта, не соответствуют действительности. Был проведен ряд встреч с представителями этого министерства, мы согласовали позиции, но процесс затянулся гораздо дольше, чем мы планировали. Времени на подготовку учреждений к внедрению изменений становится все меньше, поэтому мы больше не могли откладывать принятие решений“, – написала А. Билотайте в понедельник в социальной сети Facebook.