Безмандатный Гражулис не собирается уходить из политики: буду баллотироваться в Европарламент

"Не удивительно. Участвовали соцдемы, участвовали "трудовики" из оппозиции, которые говорили, что не будут участвовать, из других оппозиционных партий, вот и результат. Меня это не удивляет", - журналистам прокомментировал решение Сейма П. Гражулис.
П. Гражулис, который не сможет баллотироваться в Сейм в течение 10 лет, заявил, что намерен участвовать в выборах в ЕП.
"Я остаюсь председателем Союза народа и справедливости и, без сомнения, на выборах в Европарламент", - заявил политик, признавая, что ему по-человечески грустно из-за этого решения Сейма.
"Но это не конец света. Они не распяли меня, как Христа, просто лишили меня мандата", - подчеркнул политик.
На состоявшемся в понедельник внеочередном заседании Сейм принял решение аннулировать мандат Петраса Гражулиса, грубо нарушившего Конституцию и присягу члена Сейма.
За лишение П. Гражулиса мандата проголосовали 86 членов Сейма. Против высказались 8 парламентариев, воздержались 4, также было 7 испорченных бюллетеней.
В голосовании участвовали представители всех правящих фракций, а также представители Фракции демократов "Во имя Литвы", фракций Партии труда и Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). Представители Смешанной группы членов Сейма и Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) в голосовании не участвовали.
Постановление об аннулировании мандата члена Сейма считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/5 всех членов Сейма, то есть 85 парламентариев.
П. Гражулису грозил импичмент и по другим основаниям. В марте 2022 года Вильнюсский окружной суд признал П. Гражулиса виновным в злоупотреблении служебным положением и оштрафовал его на 15 тыс. евро.
По мнению суда, такими действиями П. Гражулис дискредитировал Сейм, принизил имя члена Сейма, авторитет и престиж государственного политика и тем самым нанес государству крупный моральный ущерб.
В ноябре этого года Верховный суд Литвы (ВСУ) также отклонил жалобу политика, ВСУ оставил в силе обвинительные решения нижестоящих судов окончательным и не подлежащим обжалованию.