"Белые перчатки": в первые часы голосования в день выборов поступило 14 сообщений о возможных нарушениях

"Мы получили от наблюдателей и жителей 14 сообщений о возможных нарушениях (в день выборов). Более половины из них связаны с политической рекламой и несоблюдением запрета на политическую рекламу в агитационный период. Около трети из них связаны с работой избирательной комиссии", – сообщил Elta представитель организации.