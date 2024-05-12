"Белые перчатки": в первые часы голосования в день выборов поступило 14 сообщений о возможных нарушениях

Как сообщили агентству Elta представители общественной организации "Белые перчатки", к 11:00 наблюдатели уже посетили 29 участков, серьезных нарушений пока не зафиксировано.
Между тем от наблюдателей и жителей поступило 14 сообщений о возможных нарушениях.
"Мы получили от наблюдателей и жителей 14 сообщений о возможных нарушениях (в день выборов). Более половины из них связаны с политической рекламой и несоблюдением запрета на политическую рекламу в агитационный период. Около трети из них связаны с работой избирательной комиссии", – сообщил Elta представитель организации.
Голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час. За пост главы государства ведут борьбу 8 кандидатов.
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