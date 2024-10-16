"Белые перчатки" приглашают волонтеров для наблюдения за вторым туром выборов в Сейм

Кроме того, в воскресенье вечером волонтеры до поздней ночи следили за подсчетом голосов – здесь также были зафиксированы мелкие нарушения порядка подсчета голосов, установленного Главной избирательной комиссией (Главизбирком), говорится в сообщении.
„Иногда по незнанию, в спешке или просто от человеческой усталости комиссии не соблюдают процедуру подсчета голосов, предусмотренную Главизбиркомом, а когда наблюдатели обращают на это внимание, то ошибки обычно исправляются“, – цитируется в пресс-релизе руководитель „Белых перчаток“ Вальдемар Баран.
Тем не менее, организация готовится ко второму туру выборов и приглашает волонтеров регистрироваться для наблюдения за голосованием во втором туре.
„Досрочное голосование начнется в следующий вторник. А для того, чтобы на участках было как можно больше независимых наблюдателей, организация приглашает присоединиться всех неравнодушных граждан“, – сообщает организация.
Как указано в сообщении организации, регистрация в качестве независимого наблюдателя за выборами на сайте „Белые перчатки“ продлится до 20 октября.
Следует напомнить, что независимыми наблюдателями на выборах могут стать совершеннолетние лица, беспартийные, не занимающие должностей политического доверия и не ведущие активной агитации. Кроме того, организация применяет годичный период „политического охлаждения“ к бывшим членам избирательных комиссий и партийным наблюдателям, говорится в сообщении.