Белорусы в Литве: цель Москвы очень понятна

Российеские и белорусские спецслужбы планировали насильственные выпады против белорусов в Литве. Департамент госбезопасности (ДГБ) предупреждает – их организаторы пытаются внести напряжение, имитируя конфликт двух сторон – белорусов, поддерживающих идеологию литвинизма и якобы воюющих против них литовцев.
Цель этих действий - дестабилизация ситуации и страх в рядах живущих в Литве белорусов. Также формируется имидж Литвы как ксенофобского государства.
По данным ДГБ, в этом году в соцсетях даже искали людей, которые за деньги могли бы совершать акты агрессии в отношении белорусов. Более того – литовские политики и представители власти получили угрозы якобы со стороны сторонников литвинизма.
Чем опасна такая ситуация? Что делать Литве?
Еглинскас сказал, что информация ДГБ его не удивила : „Мы находимся в состоянии войны, и, конечно, враждебные силы не перестают действовать против нас, отсюда попытки саботажа даже с помощью силы – тут нет ничего нового“.
Собеседник сказал, что эта активность растет, поэтому мы должны следить за ситуацией.
„ДГБ, я думаю, делает это. Мы должны гарантировать, что наши ведомства, которые отвечают за разведку, контрразведку, получали достаточное финансирование и располагали ресурсами для идентификации угрозы“, – сказал он.
Еглинскас заметил, что у Литвы нет мощностей для проверки всех находящихся в Литве белорусов.
По его словам, нельзя утверждать, что среди них нет „дремлющих агентов“.
Однако Еглинскас призывает доверять литовским ведомствам и укреплять ДГБ, Департамент миграции и Второй департамент оперативных служб.
На вопрос, надо ли унифицировать ограничения для белорусов и россиян, он сказал, что с учетом масштабов миграции и того, что Беларусь разрешила россиянам со своей территории атаковать Крым, надо быть очень осторожными с принятием людей и применять единые требования к россиянам и белорусам.
Депутат Ракутис сказал, что все-таки надо видеть разницу между россиянами и белорусами.
„Это важно для наших отношений после того как закончится война, а она закончится. И нам придется строить отношения с Беларусью. Я не за признание Лукашенко как президента, но должна быть разница, ведь белорусские военных напрямую в военных действиях не участвуют – это принципиальная установка белорусов“, – сказал он.
„А эти поездки <в Беларусь и обратно>, к сожалению, надо ограничивать, это небезопасно для нас“, – продолжил депутат.
По его словам, для нас важно сохранить отношения с белорусами, находящимися в Литве, и с теми, кто не живет в Литве.
„По традиции литовский и белорусский народы всегда дружили, долго жили в одном государстве – об этом многие не знают и это дает Москве возможность пользоваться этим незнанием и разжигать конфликт на ровном месте. Как говорили римляне, divide et impera – разделяй и властвуй“, – сказал он.
Ракутис убежден, что на уступки идти не надо, поскольку они могут стать бомбой замедленного действия.
„Нам надо больше говорить с белорусами“, – заметил он.
Депутат отмечает, что отношение обоих народов к истории разное, поэтому надо говорить.
„Это единственный способ, поскольку вражеская деятельность по разделению проявляется там, где нет связующего звена“, – сказал Ракутис.
Еглинскас не придает особого значения разногласиям в рядах белорусской оппозиции.
„Но надо понимать – хорошо поддерживать людей, нуждающихся в политической поддержке, поскольку их преследуют дома. Это правильно. Конечно, надо не забывать о наблюдении, ведь есть риск. Я думаю, политически мы должны быть гуманными и мыслить стратегически“, – сказал он.
Ракутис сказал, что Москва против дружбы литовцев и белорусов.
„Ведь Беларусь настолько независима, насколько у нее есть возможность через Литву и Польшу общаться с Западным миром. Просто люди не до конца закрыты, и если удастся внести раздор и еще поспорить, что они - настоящие литвины, тогда Москва будет потирать руки и занимать позицию миротворца. Это и есть ее цель, она последовательно к этому идет.И это большая опасность, чем литвинизм“, – заметил он.
Ракутис призывает просвещать людей.
„Мы уже видели, как Россия внесла раздор между народами Кавказа и заняла позицию миротворца, поэтому не дадим ей реализовать свою стратегию“, – сказал он.