Белорусы в Литве: цель Москвы очень понятна

По данным ДГБ, в этом году в соцсетях даже искали людей, которые за деньги могли бы совершать акты агрессии в отношении белорусов. Более того – литовские политики и представители власти получили угрозы якобы со стороны сторонников литвинизма.

Цель этих действий - дестабилизация ситуации и страх в рядах живущих в Литве белорусов. Также формируется имидж Литвы как ксенофобского государства.

Российеские и белорусские спецслужбы планировали насильственные выпады против белорусов в Литве. Департамент госбезопасности (ДГБ) предупреждает – их организаторы пытаются внести напряжение, имитируя конфликт двух сторон – белорусов, поддерживающих идеологию литвинизма и якобы воюющих против них литовцев.

По его словам, нельзя утверждать, что среди них нет „дремлющих агентов“.

Еглинскас заметил, что у Литвы нет мощностей для проверки всех находящихся в Литве белорусов.

„ДГБ, я думаю, делает это. Мы должны гарантировать, что наши ведомства, которые отвечают за разведку, контрразведку, получали достаточное финансирование и располагали ресурсами для идентификации угрозы“, – сказал он.

Собеседник сказал, что эта активность растет, поэтому мы должны следить за ситуацией.

Еглинскас сказал, что информация ДГБ его не удивила : „Мы находимся в состоянии войны, и, конечно, враждебные силы не перестают действовать против нас, отсюда попытки саботажа даже с помощью силы – тут нет ничего нового“.

На вопрос, надо ли унифицировать ограничения для белорусов и россиян, он сказал, что с учетом масштабов миграции и того, что Беларусь разрешила россиянам со своей территории атаковать Крым, надо быть очень осторожными с принятием людей и применять единые требования к россиянам и белорусам.

Депутат Ракутис сказал, что все-таки надо видеть разницу между россиянами и белорусами.

„Это важно для наших отношений после того как закончится война, а она закончится. И нам придется строить отношения с Беларусью. Я не за признание Лукашенко как президента, но должна быть разница, ведь белорусские военных напрямую в военных действиях не участвуют – это принципиальная установка белорусов“, – сказал он.