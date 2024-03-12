Беларуси вручена нота протеста в связи со смертью задержанного гражданина Литвы

 
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Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

ВРИО послу Беларуси в Литве была вручена нота, в которой Министерство иностранных дел выразило протест в связи со смертью гражданина ЛР Н.Р. задержанного 31 декабря 2023 г. и заключенного в СИЗО в Беларуси. Сообщается, что смерть могла наступить, поскольку гражданину Литвы не были предоставлены услуги врачей, отмечает МИД.

В пресс-релизе сказано, что консульских работников Литве должным образом не информировали о задержании гражданина ЛР, о его здоровье, не были созданы условия для свиданий с заключенным и предоставления ему консульской помощи.

"Такими действиями Беларусь грубо нарушила Венскую конвенцию. Литва требует немедленно официально информировать МИД о причинах ареста гражданина ЛР, состоянии его здоровья на момент задержания и обо всех связанных с этим обстоятельствах, а также подтвердить факт смерти этого человека, указать время и место его смерти, обстоятельства смерти и причины.

МИД отмечает, что в последнее время враждебные и провокационные действия беларусских ведомств против граждан Литвы, проживающих или временно находящихся в Беларуси, стали намного активнее.

Граждан Литвы незаконно арестовывают, фальсифицируют обвинения. МИД еще раз настоятельно рекомендует гражданам ЛР не ездить в Беларуси, а тем, кто там находится, немедленно покинуть эту страну", – сказано в сообщении.

С учетом этих и других обстоятельств, поездки жителей Литвы в Беларусь вопреки предупреждений МИДа, ставят под угрозу их безопасность, здоровье и жизнь.

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