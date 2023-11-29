Балтийское море будут патрулировать 20 военных кораблей НАТО и Швеции

 
ELTA
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ФОТО: Scanpix

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force/JEF) будут защищать подводную инфраструктуру в Северной Европе, и 20 военных кораблей западных союзников будут патрулировать Балтийское море, пишет портал rus.err.ee.

"Речь идет о наблюдении за морским пространством, около 20 военных кораблей будут патрулировать Балтийское море, а также Северную Атлантику, чтобы учесть ситуацию с безопасностью и лучше защитить критически важную подводную инфраструктуру", - сказал министр обороны Швеции Пол Юнсон.

По его словам, это решение союзников также является сигналом для России.
В Балтийском море будут задействованы силы Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Эстонии и Великобритании, включая патрульные корабли, фрегаты, морские патрульные самолеты, вертолеты и минные тральщики.

Объединенные оперативные силы будут поддерживать усилия государств-члены и НАТО по защите критически важной инфраструктуры.

Объединенные экспедиционные силы – это коалиция, возглавляемая Великобританией, в которую также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.

Основными районами действий JEF являются регион Балтийского моря, Крайний Север и Северная Атлантика.

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