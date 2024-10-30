Балтийские диверсии и роль калининградской военной разведки - данные международного расследования

По данным проведенного расследования, 390-й разведывательный пункт, дислоцированный в Калининграде, занимается подготовкой разведчиков-диверсантов, которые, возможно, организовывали диверсии в Литве, Латвии, Польше, Эстонии и других странах Европы.
„В последнее время в Европе, включая Польшу и Литву, наблюдается рост атак, связанных с этими российскими целями. В настоящее время желаемый эффект достигается при относительно небольших затратах. Атаки обычно осуществляют лица, завербованные через социальные сети. Их способности весьма ограничены, они пытаются силой воздействовать на более мелкие, но более уязвимые цели. Прямое воздействие каждой такой атаки относительно невелико, но влияние определяется количеством атак и их резонансом в обществе. Так при небольших затратах безуспешно пытаются создать ощущение нестабильности и небезопасности в западных обществах и срывать поддержку Украины“, - цитирует один из источников Отдела расследований LRT.
По данным источников Отдела расследований LRT, солдаты 390-го отряда обучаются взрывным работам на суше и морскому минированию. Все солдаты должны уметь стрелять из всех видов оружия, пользоваться катером и лодкой, и каждый из них должен иметь возможность заменять другого при необходимости.