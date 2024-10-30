Балтийские диверсии и роль калининградской военной разведки - данные международного расследования

„В последнее время в Европе, включая Польшу и Литву, наблюдается рост атак, связанных с этими российскими целями. В настоящее время желаемый эффект достигается при относительно небольших затратах. Атаки обычно осуществляют лица, завербованные через социальные сети. Их способности весьма ограничены, они пытаются силой воздействовать на более мелкие, но более уязвимые цели. Прямое воздействие каждой такой атаки относительно невелико, но влияние определяется количеством атак и их резонансом в обществе. Так при небольших затратах безуспешно пытаются создать ощущение нестабильности и небезопасности в западных обществах и срывать поддержку Украины“, - цитирует один из источников Отдела расследований LRT.