Австралия встречает президента Литвы

В рамках визита глава государства встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, генерал-губернатором Австралии Дэвидом Херли, премьер-министром Южной Австралии Питером Малинаускасом и губернатором штата Виктория Маргарет Гарднер, указывает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

В Мельбурне президент откроет Литовско-Австралийский деловой и научный форум и посетит Мельбурнский королевский технологический университет (RMIT).