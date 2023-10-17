Австралия встречает президента Литвы

В рамках визита глава государства встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, генерал-губернатором Австралии Дэвидом Херли, премьер-министром Южной Австралии Питером Малинаускасом и губернатором штата Виктория Маргарет Гарднер, указывает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.
В Мельбурне президент откроет Литовско-Австралийский деловой и научный форум и посетит Мельбурнский королевский технологический университет (RMIT).
В Мельбурне и Канберре Г. Науседа встретится с представителями литовской диаспоры Австралии и почетными консулами Литвы.
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