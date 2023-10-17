Австралия встречает президента Литвы

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 17-20 октября посетит с официальным визитом Австралию.

В рамках визита глава государства встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, генерал-губернатором Австралии Дэвидом Херли, премьер-министром Южной Австралии Питером Малинаускасом и губернатором штата Виктория Маргарет Гарднер, указывает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

В Мельбурне президент откроет Литовско-Австралийский деловой и научный форум и посетит Мельбурнский королевский технологический университет (RMIT).

В Мельбурне и Канберре Г. Науседа встретится с представителями литовской диаспоры Австралии и почетными консулами Литвы.

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