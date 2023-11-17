Армонайте встретилась с представителями южнокорейской фармацевтической компании

"Мы общаемся с южнокорейскими бизнес-гигантами и обсуждаем их возможности расширения своей деятельности в Литве. На этот раз мы искали пути укрепления сотрудничества между странами и увеличения инвестиций в сфере наук о жизни. Я не сомневаюсь, что благоприятный инвестиционный климат Литвы и интерес Южной Кореи помогут реализации планов обеих стран", - говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.