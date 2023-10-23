Армонайте: у нас есть кандидат на пост президента

"Кандидата мы назовем в начале ноября. Он у нас есть", – сказала LRT в понедельник лидер Партии свободы. По ее словам, президентские выборы будут важными, поэтому партия примет в них участие.

"Мы считаем, что важно участвовать, представлять избирателей, чтобы у людей было из кого выбирать. (...) Выбор будет, Партия свободы его предоставит", – прибавила Армонайте.

В политических кулуарах говорят, что кандидатом Партии свободы может быть экс-председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас. Официально эту информацию Партия свободы не комментировала.

Армонайте лишь упомянула, что Жалимас был бы подходящим претендентом на пост главы страны.

Об участии в выборах уже сообщила кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, "крестьянин" Аурелиюс Верига, мэр Казлу Руды Мантас Варашка.