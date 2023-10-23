Армонайте: у нас есть кандидат на пост президента

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что у Партии свободы, которую она возглавляет, есть кандидат в президенты. Фамилию кандидата назовут в начале ноября.

"Кандидата мы назовем в начале ноября. Он у нас есть", – сказала LRT в понедельник лидер Партии свободы. По ее словам, президентские выборы будут важными, поэтому партия примет в них участие.

"Мы считаем, что важно участвовать, представлять избирателей, чтобы у людей было из кого выбирать. (...) Выбор будет, Партия свободы его предоставит", – прибавила Армонайте.

В политических кулуарах говорят, что кандидатом Партии свободы может быть экс-председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас. Официально эту информацию Партия свободы не комментировала.

Армонайте лишь упомянула, что Жалимас был бы подходящим претендентом на пост главы страны.

Об участии в выборах уже сообщила кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, "крестьянин" Аурелиюс Верига, мэр Казлу Руды Мантас Варашка.

О намерениях участвовать в выборах говорил и бывший командарм Валдас Туткус, а также Антанас Кандротас (Целофанас), который проходит как обвиняемый в деле о беспорядках у парламента.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии