Армия создает мощности морских дронов: первые дроны этого типа будут доставлены в Литву в этом году

„Мы начинаем создавать мощности морских дронов. Это проверенная мощность с очень высоким сдерживающим эффектом. Так что мы будем готовы защищаться во всех сферах“, - сказал Elta Л. Кащюнас.
„Этот шаг основан на накопленном Украиной боевом опыте и направлен на усиление эффективности сил, действующих в Балтийском море, и реагирование на постоянно меняющееся технологическое оперативное пространство. Мы приступаем к первому этапу этого проекта, в ходе которого закупим несколько типов морских дронов как у иностранных поставщиков, так и у литовских производителей“, - говорит министр.
Как указывает Минобороны, перед военно-морскими силами будет поставлена задача проанализировать оперативную применимость этих морских беспилотников в Балтийском море, и по результатам будут приняты решения относительно дальнейшего развития этого потенциала. Планируется, что первые морские дроны поступят в Литовскую армию уже в этом году.
В этом году на приобретение дронов выделено дополнительно 20 млн евро, из которых также ожидается приобретение морских дронов и развитие этого потенциала в ВМС.
Планируется, что в 2025 году в литовской промышленности появится как минимум несколько различных линий по производству морских дронов, которые смогут удовлетворить потребности не только Литвы, но и стран-партнеров.
Этот проект знаменует собой новый этап в процессе технологической модернизации Литовской армии и укрепляет обороноспособность страны, обеспечивая безопасность как Литвы, так и всего Балтийского региона, подчеркивают в Минобороны.