2024.05.09 09:53

Армии Литвы и США проведут огневые учения HIMARS

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Himars
Himars
ФОТО: Reuters / Scanpix

Прибывшие в Литву морские пехотинцы США вместе с артиллеристами Артиллерийского батальона им. бригадного генерала Мотеюса Печюлениса Литовской армии впервые в Литве проведут в Балтийском море огневые учения из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Учения "Неотложный ответ 2024", проходящие в четверг на Кайряйском полигоне в Клайпедском районе, являются частью учений НАТО Steadfast Defender 24 (Стойкий защитник 24), крупнейших со времен Холодной войны.

После того как в 2022 году представители Литвы подписали контракт на закупку систем реактивного залпового огня HIMARS, началась подготовка к интеграции систем в структуру Литовской армии.

Согласно контракту на приобретение HIMARS, для Литовской армии будут закуплены 8 пусковых установок с боеприпасами, которые будут состоять из комплектов управляемых ракет разных типов и боевых характеристик, включая системы ATACMS с эффективной дальностью 300 км.

Эта система будет интегрирована в координации с союзниками, особенно с соседними странами – Эстонией, Латвией и Польшей. Первые поставки HIMARS запланированы на 2025 год.

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