2024.09.23 12:55

Арлаускас обжаловал в суде решение ГИК об исключении его из списка кандидатов на выборах в Сейм

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Danas Arlauskas
Danas Arlauskas
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

Данас Арлаускас, представитель „Коалиции мира“, исключенный из списка участников в выборах в Сейм, обжаловал в Высшем административном суде Литвы (ВАСЛ) решение Главной избирательной комиссии (ГИК) об отмене его регистрации в качестве кандидата.

ВАСЛ информировал, что жалоба Арлаускаса поступила в понедельник и будет рассмотрена судейской коллегией.

Напомним, что в пятницу ГИК приняла решение аннулировать регистрацию Арлаускаса и другого кандидата, Кястутиса Билюса, делегата партии „Заря Немана“, поскольку они не упомянули в анкете о том, что сознательно сотрудничали со спецслужбами бывшего СССР. Это считается грубым нарушением Избирательного кодекса.

Жалоба Билюса в суд пока не поступила, он также обещал обжаловать решение ГИК.

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