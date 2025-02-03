Арбитражный суд: "Беларуськалий" пытается взыскать с Литвы около 12 млрд евро

Однако, по данным портала, литовская сторона расценивает новое заявление как попытку „Беларуськалия“ запугать, поскольку со сменой власти открывается возможность заставить Литву сесть за стол переговоров или искать соглашения в арбитраже.

О том, что сумма требуемой от Литвы компенсации может составить почти 12 млрд евро, впервые сообщил портал LRT в декабре прошлого года со ссылкой на источники.

По данным суда, заявление было подано 2 декабря 2024 года, а арбитражное разбирательство против Литвы было инициировано белорусской государственной компанией 17 октября 2023 года.

„В исковом заявлении Истец („Беларуськалий“ – ELTA) требует от Литовской Республики возмещения убытков в размере 12 090 167 971 долларов США (по данным за 27 ноября 2024 года)“, - сообщает Постоянная палата третейского суда.

Он пояснил, что международные инвестиционные арбитражи редко присуждают стопроцентное возмещение ущерба, даже если будет принято решение о том, что государство по отношению к инвестору поступило несправедливо.

Однако адвокат профобъединения адвокатов Marsus Раполас Каспаравичюс рассказал порталу, что обычно истцы стремятся раздуть убытки.

При этом, как сообщает LRT, „Беларуськалий“ добивается не столько возмещения ущерба, сколько полной отмены санкций – якобы этого добиваются на всех уровнях и всеми путями.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас в конце ноября подтвердил, что ранее обсуждал вопросы санкций с адвокатом Вилюсом Никитинасом, представляющим интересы принадлежащей бизнесмену Игорю Удовицкому компании Birių krovinių terminas по отгрузке удобрений „Беларуськалия“ в Клайпеде.

„Беларуськалий“, государственный производитель калийных удобрений в Беларуси, в октябре прошлого года инициировал международный арбитражный процесс против Литвы из-за запрета на транзит удобрений.

По данным компании, она понесла убытки из-за приостановки транзита через Литву с 1 февраля 2022 года, когда он должен был происходить до конца прошлого года. Договор с белорусским производителем расторгла государственная компания Lietuvos geležinkeliai.

Арбитражный суд против Литвы был сформирован в начале 2024 года. Ранее в СМИ сообщалось, что „Беларуськалий“ требует от Литвы возмещения убытков на сумму примерно в 1 млрд евро.