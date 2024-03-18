Анушаускас не исключает возможности возглавить Комитет по национальной безопасности

А. Анушаускас, завершающий свою работу в правительстве, не конкретизировал оценку возможностей Л. Кащюнаса возглавить Министерство обороны. По его словам, любой политик, который придет на смену ему, столкнется с аналогичными вызовами.

Особого прорыва от нового министра не ждет: если будут заминки, может пострадать развертывание немецкой бригады

"Я очень не люблю закулисные манипуляции и не занимаюсь ими, меня волнует демократический процесс и публичность. Поэтому я не мог сказать, согласен или не согласен. То, что мы делаем, должно быть публично", - сказал уходящий в отставку с поста министра А. Анушаускас.

"Я тогда сказал, что не согласен, потому что (вопрос руководства КНБО – ELTA) решается не в правительстве. Это решает политическое сообщество – фракция. Эти вопросы и обсуждения должны происходить более широко, а не между двумя или тремя людьми", - в понедельник Elta сказал А. Анушаускас, давая понять, что рассмотрел бы возможность возглавить этот комитет.

"Кто бы ни был министром, ему нужно будет сохранить преемственность и темп работы. Бетон затвердевает в течение определенного периода времени, а не мгновенно", - ярко выразился А. Анушаускас.

Политик, столкнувшийся с критикой лидеров консерваторов за медленные темпы, заявил, что в целом большого прорыва от нового министра ждать не стоит. По его словам, "сделать что-то исключительное за 9 месяцев" будет непросто, поскольку многие важные для Литвы вопросы не зависят от самой Литвы.

"Производственные мощности зависят не от нас", - сказал он.

Кроме того, продолжил А. Анушаускас, для нового руководителя министерства и его команды настоящим вызовом станет именно углубление в самую важную работу.