Антикоррупционная комиссия рассмотрит вопрос с публичными закупками в системе обороны

 
участие примет и бывший министр обороны
ELTA
ru.DELFI.lt
Algirdas Stončaitis
Algirdas Stončaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В среду Антикоррупционная комиссия Сейма соберется на закрытое заседание, на котором будет рассматриваться вопрос, связанный с опубликованной бывшим министром обороны Арвидасом Анушаускасом информацией о возможном влиянии на публичные закупки министерства.

Председатель комиссии Альгирдас Стончайтис накануне заседания сказал, что ожидает услышать от Генеральной прокуратуры, Службы специальных расследований (ССР) и других служб предварительную оценку ситуации.

"Поскольку мы считаем, что прошло некоторое время, службы собрали больше информации и, вероятно, смогут представить нам хотя бы какие-то предварительные оценки. Приглашены представители Генпрокуратуры, Второго департамента оперативных служб", - сказал Elta А. Стончайтис.

А. Стончайтис подтвердил, что в заседании примет участие и сам А. Анушаускас. Другие допрошенные ССР политики на заседание не приглашены.

"Мы приглашаем представителей ССР, они должны обобщить информацию, которую должны представить. Отдельно политиков, которые были допрошены, мы не приглашаем", - сказал политик.

Ушедший в отставку А. Анушаускас заявил, что во время работы в Министерстве обороны он столкнулся со "случаями грубого вмешательства в государственные закупки".

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