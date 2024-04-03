Антикоррупционная комиссия не будет проводить расследование по госзакупкам в системе бороны Литвы: оснований нет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algirdas Stončaitis
Algirdas Stončaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

После того как Генеральная прокуратура утвердила решение Службы специальных расследований (ССР) не возбуждать расследование по госзакупкам в системе национальной обороны, Антикоррупционная комиссия Сейма также не намерена начинать расследование. Однако председатель комиссии Альгирдас Стончайтис уверяет, что в этой истории нужно поставить точку. Поэтому оппозиционный парламентарий предлагает коллегам из Антикоррупционной комиссии обратиться в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ) или к стражам этики Сейма.

"Все-таки должно быть какое-то логическое завершение, нельзя делать вид, что абсолютно ничего не произошло, имея тот формальный ответ, что по крайней мере сейчас нет повода начинать досудебное расследование. Меня также заинтриговало заявление президента на прошлой неделе о том, что на данный момент его нет, но (расследование) может появиться или быть возобновлено в любое время", - сказал Elta А. Стончайтис.

Поэтому парламентарий утверждает, что предложил коллегам из Антикоррупционной комиссии обратиться в Комиссию по этике и процедурам Сейма или ГКСЭ.

"Министр и член Сейма А. Анушаускас выступая публично, все же хотел донести какой-то посыл. Это процедура. Поэтому я считаю логичным предложение обратиться в Комиссию по этике и процедурам", - сказал он.

Однако, по словам А. Стончайтиса, возглавляемая им Антикоррупционная комиссия больше не будет изучать эту историю.

"Сегодня, судя по всему, нет оснований начинать расследование в Антикоррупционной комиссии", - сказал А. Стончайтис.

На прошлой неделе ССР отказалась начать досудебное расследование по факту возможной коррупции в системе национальной обороны. В свою очередь, в среду Генпрокуратура подтвердила это решение ССР.

Вопросы о непрозрачности процессов возникли после того, как ушедший в отставку бывший министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что во время работы в министерстве сталкивался со "случаями грубого вмешательства в государственные закупки". Президент Гитанас Науседа расценил подобные намеки министра как очень серьезные и вскоре встретился с руководством ССР и Генпрокуратуры.

В свою очередь, ССР сообщила, что до сих пор не начала досудебное расследование, связанное с Минобороны. Однако в службе указали, что от Минобороны была получена информация о депутате, представителе либералов Раймундасе Лопате.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии