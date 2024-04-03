Антикоррупционная комиссия не будет проводить расследование по госзакупкам в системе бороны Литвы: оснований нет

"Все-таки должно быть какое-то логическое завершение, нельзя делать вид, что абсолютно ничего не произошло, имея тот формальный ответ, что по крайней мере сейчас нет повода начинать досудебное расследование. Меня также заинтриговало заявление президента на прошлой неделе о том, что на данный момент его нет, но (расследование) может появиться или быть возобновлено в любое время", - сказал Elta А. Стончайтис.