Андрюс Кубилюс призывает Запад готовиться к нападению России

Политик призвал страны накапливать боеприпасы и запасы, заявив, что это лучший способ расширить оружейную промышленность блока и подготовить ее к войне, которую можно ожидать в ближайшие несколько лет.

"Почему мы не руководствуемся критерием военной безопасности, согласно которому мы должны накапливать в стране определенное количество артиллерийских снарядов или другой продукции, такой как взрывчатка?“ – рассказал изданию депутат Европарламента.

Свою идею А. Кубилюс приравнял к соглашению о природном газе, согласно которому страны должны накапливать ресурсы и делиться ими с соседними странами, испытывающими дефицит газа.