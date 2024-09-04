Американский еврейский комитет обеспокоен тем, что социал-демократы открыты для коалиции с Жемайтайтисом

„В Литве явно антисемитская политическая партия, возглавляемая бывшим парламентарием Ремигиюсом Жемайтайтисом, согласно опросам населения, на октябрьских выборах в Сейм займет третье место“, – сообщил Американский еврейский комитет в своем аккаунте социальной сети X в среду.

„Еще большую обеспокоенность вызывает тот факт, что Социал-демократическая партия заявляет, что она открыта для создания коалиционного правительства с Жемайтайтисом“, – отмечается в сообщении.

„Если основные партии верны основополагающим демократическим и европейским ценностям, они должны взять на себя обязательство не формировать правительство с этой экстремистской партией“, — добавили в комитете.