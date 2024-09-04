Американский еврейский комитет обеспокоен тем, что социал-демократы открыты для коалиции с Жемайтайтисом

„В Литве явно антисемитская политическая партия, возглавляемая бывшим парламентарием Ремигиюсом Жемайтайтисом, согласно опросам населения, на октябрьских выборах в Сейм займет третье место“, – сообщил Американский еврейский комитет в своем аккаунте социальной сети X в среду.
„Еще большую обеспокоенность вызывает тот факт, что Социал-демократическая партия заявляет, что она открыта для создания коалиционного правительства с Жемайтайтисом“, – отмечается в сообщении.
„Если основные партии верны основополагающим демократическим и европейским ценностям, они должны взять на себя обязательство не формировать правительство с этой экстремистской партией“, — добавили в комитете.
ELTA напоминает, что в последнее время в качестве одного из вероятных членов нового правящего большинства часто упоминается возглавляемая Р. Жемайтайтисом партия „Заря Немана“. Таким разговорам способствовали и слова Вилии Блинкявичюте, председателя социал-демократов, считающихся фаворитами на выборах в Сейм, которая упомянула, что не исключает возможности формирования правящей коалиции с „Заря Немана“.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября этого года.