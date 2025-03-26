2025.03.26 21:39

Американская армия: в Литве найдено транспортное средство пропавших военных

 
ru.DELFI.lt
M88 Hercules
M88 Hercules
ФОТО: Karolis Kavolelis | Scanpix

На полигоне в Пабраде обнаружено гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, на которой ездили во время учений пропавшие американские военные, сообщает армия США.

Сообщается, что в ходе поисковой операции американских и литовских военных транспортное средство обнаружили в водоеме на месте, где проходили учения.

Сейчас военные и гражданские службы вытаскивают транспортное средство.

Поиски военных продолжаются.

Посольство США сообщило, что пропали военные 1 и 3 пехотных дивизий.

Членов семей пропавших постоянно информируют о результатах поисково-спасательной операции.

Литовская армия также информировала, что обнаружено транспортное средство, готовятся к его извлечению, спасательные работы проводят, они не остановятся и ночью. На месте работают литовские и американские военные, а также другие государственные ведомства и частные компании.

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