Американская армия: в Литве найдено транспортное средство пропавших военных

Сообщается, что в ходе поисковой операции американских и литовских военных транспортное средство обнаружили в водоеме на месте, где проходили учения.

Литовская армия также информировала, что обнаружено транспортное средство, готовятся к его извлечению, спасательные работы проводят, они не остановятся и ночью. На месте работают литовские и американские военные, а также другие государственные ведомства и частные компании.