2024.11.26 09:56

Аккаунт в Х посла литовского МИД внесли в список экстремистских материалов

 
ru.DELFI.lt
Asta Andrijauskienė
Asta Andrijauskienė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министерство информации Республики Беларусь пополнило список экстремистских материалов. В него внесен аккаунт в соцсети Х, принадлежащий послу по особым поручениям МИД Литвы Асте Андрияускене, сообщает новостной портал Reformby.org.

Она является спецпосланником по Беларуси, в том числе работает с демократическими силами.

Решение о признании его информационной продукции экстремистской принял суд Центрального района Минска 21 ноября.

Также список пополнили:

Instagram-аккаунт артистки Светы Бень („sveta.ben“),

YouTube-канал „BELPOL SHORTS & NEWS VIDEOS“,

Аккаунты в Х под названием „Шыба“, „sandra baby potato“, „Treci Dotyk“,

Страница „МХД –Маладыя Хрысцiянскiя Дэмакраты“ в социальной сети „Одноклассники“.

Напомним, всего в список внесено более 6,5 тыс. „экстремистских материалов“.

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