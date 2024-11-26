Аккаунт в Х посла литовского МИД внесли в список экстремистских материалов

Она является спецпосланником по Беларуси, в том числе работает с демократическими силами.
Решение о признании его информационной продукции экстремистской принял суд Центрального района Минска 21 ноября.
Также список пополнили:
Instagram-аккаунт артистки Светы Бень („sveta.ben“),
YouTube-канал „BELPOL SHORTS & NEWS VIDEOS“,
Аккаунты в Х под названием „Шыба“, „sandra baby potato“, „Treci Dotyk“,
Страница „МХД –Маладыя Хрысцiянскiя Дэмакраты“ в социальной сети „Одноклассники“.
Напомним, всего в список внесено более 6,5 тыс. „экстремистских материалов“.