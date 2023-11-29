Адвокат Вегеле примет участие в президентских выборах

"Услышав и почувствовав доверие многих людей, любящих Литву, я принял решение участвовать в предстоящих выборах президента Литвы", - сказал И. Вегеле.

"Я не представляю какую-либо политическую партию или политический интерес. Я не обязан никакому крупному бизнесу или экономической группе. Я не являюсь членом какой-либо политической партии, более того, я не обязан какой-либо зарубежной стране, какой-либо спецслужбе или службе безопасности", - заявил кандидат.

О своем решении адвокат объявил на встрече со сторонниками, состоявшейся в столичном театре "Вайдилос" в среду. В ходе мероприятия были показаны видеоролики, в которых выступали известные люди – актер Рамунас Циценас, исполнители Вилюс и Виолета Тарасовы, Жидрунас Савицкас.

В своем выступлении кандидат не пожалел критики в адрес действующей власти, которая, по его словам, не слышит народ Литвы.