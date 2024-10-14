Адвокат Вегеле: без нашей команды "крестьяне" не преодолели бы и 5% барьера

„Выбор, несмотря на то что он был очень хрупкий, пал на 7-процентный барьер. Он определил, что эти люди будут в Сейме“, – заявил И. Вегеле на пресс-конференции в понедельник.
„Хочу поблагодарить свою команду – мы помогли списку СКЗЛ вообще пройти в Сейм, потому что, глядя на цифры рейтинга, очевидно, что без нашей команды СКЗЛ не набрал бы и 5 проц.“, – заверил он.
Р. Карбаускис: возможно, объединенный список был риском
В свою очередь председатель партии СКЗЛ Рамунас Карбаускис заявил, что трудно сказать, прошла бы партия в Сейм без списка И. Вегеле. Политик подчеркнул, что это было его стратегическое решение как лидера партии, и, если бы оно не сработало, ответственность за провал он бы взял на себя лично.
„Мне сложно было бы ответить на этот вопрос — что было бы, если было бы? Мы приняли решение преодолеть 7 проц., сформировали общий список. Может быть, это был риск – это было решение, принятое мной как председателем и руководителем штаба, и, если бы вчера не было 7 проц., мне бы пришлось взять на себя ответственность и соответственно предпринять шаги, которые сегодня делать не нужно“, – сказал Р. Карбаускис.
Напомним, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
Почти 15 проц. избирателей отдали свои голоса за партию „Заря Немана“, занявшую третье место в таблице результатов выборов и получившую 14 мандатов, сообщает Главная избирательная комиссия (Главизбирком).
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“, получивший 8 мандатов (9,24 проц.) и Движение либералов – 7 (7,70 проц.)
По предварительным данным Главизбиркома, избирательный барьер преодолел и в Сейм прошел Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), получивший 6 мандатов (7,02 проц.).
В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.