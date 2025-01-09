Адвокат Науседы намерен обжаловать решение ГИК относительно передачи "Другие разговоры"

Во время президентской избирательной кампании весной прошлого года интервью Г. Науседы в программе „Другие разговоры“ (Kitokie pasikalbėjimai) привлекло большое внимание в публичной сфере – возникали вопросы, не является ли подобное мероприятие политической рекламой. Однако тогда представители канцелярии президента утверждали, что Г. Науседа будет участвовать в передаче не как кандидат, а как действующий глава государства, поэтому „Другие разговоры“ не будут частью политической кампании.