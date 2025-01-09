Адвокат Науседы намерен обжаловать решение ГИК относительно передачи "Другие разговоры"

„По этому вопросу мы призываем обратиться к адвокату Юстасу Вилису“, - письменно Elta ответил советник президента Ридас Ясюленис.
„Мы однозначно обжалуем это решение, готовим мотивировочную часть, она уже обсуждена. Сейчас готовится сама жалоба“, - сообщил Ю. Вилис Elta, указав, что он уже обсудил аргументы жалобы с Г. Науседой.
„Мы, безусловно, не можем согласиться с таким решением ГИК. Оценка была дана субъективная“, - заявил адвокат, раскритиковав решение ШИК.
Как сообщалось ранее, в четверг, после нескольких часов обсуждения Главная избирательная комиссия (ГИК) постановила, что передача „Другие разговоры“ (Kitokie pasikalbėjimai), в которой принял участие баллотировавшийся на тот момент на переизбрание президент Г. Науседа, признана скрытой политической рекламой.
Во время президентской избирательной кампании весной прошлого года интервью Г. Науседы в программе „Другие разговоры“ (Kitokie pasikalbėjimai) привлекло большое внимание в публичной сфере – возникали вопросы, не является ли подобное мероприятие политической рекламой. Однако тогда представители канцелярии президента утверждали, что Г. Науседа будет участвовать в передаче не как кандидат, а как действующий глава государства, поэтому „Другие разговоры“ не будут частью политической кампании.
На выборах, состоявшихся в мае, Г. Науседа был переизбран на второй срок.