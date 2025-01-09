2025.01.09 17:25

Адвокат Науседы намерен обжаловать решение ГИК относительно передачи "Другие разговоры"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kitokie pasikalbėjimai
Kitokie pasikalbėjimai
ФОТО: Organizatoriai

После того как Главная избирательная комиссия (ГИК) признала передачу „Другие разговоры“ с президентом Гитанасом Науседой скрытой политической рекламой, адвокат лидера страны Юстас Вилис заверяет, что обжалует это решение в суде. Офис президента не комментирует решение ГИК.

„По этому вопросу мы призываем обратиться к адвокату Юстасу Вилису“, - письменно Elta ответил советник президента Ридас Ясюленис.

„Мы однозначно обжалуем это решение, готовим мотивировочную часть, она уже обсуждена. Сейчас готовится сама жалоба“, - сообщил Ю. Вилис Elta, указав, что он уже обсудил аргументы жалобы с Г. Науседой.

„Мы, безусловно, не можем согласиться с таким решением ГИК. Оценка была дана субъективная“, - заявил адвокат, раскритиковав решение ШИК.

Как сообщалось ранее, в четверг, после нескольких часов обсуждения Главная избирательная комиссия (ГИК) постановила, что передача „Другие разговоры“ (Kitokie pasikalbėjimai), в которой принял участие баллотировавшийся на тот момент на переизбрание президент Г. Науседа, признана скрытой политической рекламой.

Во время президентской избирательной кампании весной прошлого года интервью Г. Науседы в программе „Другие разговоры“ (Kitokie pasikalbėjimai) привлекло большое внимание в публичной сфере – возникали вопросы, не является ли подобное мероприятие политической рекламой. Однако тогда представители канцелярии президента утверждали, что Г. Науседа будет участвовать в передаче не как кандидат, а как действующий глава государства, поэтому „Другие разговоры“ не будут частью политической кампании.

На выборах, состоявшихся в мае, Г. Науседа был переизбран на второй срок.

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