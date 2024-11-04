75 депутатов покидают Сейм: на выходные пособия выделено более 1,5 млн евро

По подсчетам канцелярии Сейма, рядовой депутат получит „на руки“ выходное пособие в размере более 13 тыс. евро, а депутаты, занимающие более важные должности, получат еще более высокие выплаты.

Выходное пособие депутатам, не переизбранным на следующий срок, уже было предусмотрено до 1 млн 575 тыс. евро, включая налоги, сообщает канцелярия Сейма.

„На данный момент канцелярия Сейма подсчитала выплаты 75 непереизбранным членам Сейма. Окончательная сумма станет ясна после фактической выплаты, поскольку в настоящее время несколько членов Сейма намерены отказаться от своего мандата члена Сейма, что также изменит окончательное число непереизбранных членов Сейма. По предварительным расчетам, будет выплачено 1 млн 516 тыс. евро“, - говорится в ответе канцелярии Сейма Elta.

„Рядовому члену Сейма, не занимающему никакой должности, выходное пособие после вычета налогов и без учета индивидуальной надбавки за выслугу лет перед Литовским государством составит от 4 366 евро до 13 098 евро“, - указывает канцелярия Сейма.

Порядок выплаты выходного пособия парламентариям, завершившим свой срок полномочий, предусмотрен Статутом Сейма. Депутат, не переизбранный, имеет право на выходное пособие в размере стольких среднемесячных зарплат члена Сейма, сколько лет подряд он являлся членом парламента. Однако эта выплата не может быть меньше двух и больше шести среднемесячных зарплат члена Сейма.