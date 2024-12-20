69 против 65: Шимоните и Кащюнас лидируют в гонке за пост председателя СО-ХДЛ

„Завершилось выдвижение отделениями. Лидируют два кандидата – Ингрида Шимоните и Лауринас Кащюнас. Правда, видимо, у них еще нет статуса кандидата, пока они не определились“, – сказал М. Линге в пятницу в эфире радиостанции Žinių radijas.

„Похоже, что нет одного очень четкого направления, явного отрыва кого-то одного (кандидата – ELTA). Поэтому, на мой взгляд, январь будет здоровым периодом, в течение которого у нас будут различные дебаты, дискуссии в отделениях, разговоры о том, кто бы мог наилучшим образом представлять партию. (...) После восьми лет правления одного председателя любой партии полезно обновиться“, – подчеркнул парламентарий.