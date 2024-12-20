69 против 65: Шимоните и Кащюнас лидируют в гонке за пост председателя СО-ХДЛ

„Завершилось выдвижение отделениями. Лидируют два кандидата – Ингрида Шимоните и Лауринас Кащюнас. Правда, видимо, у них еще нет статуса кандидата, пока они не определились“, – сказал М. Линге в пятницу в эфире радиостанции Žinių radijas.
„Похоже, что нет одного очень четкого направления, явного отрыва кого-то одного (кандидата – ELTA). Поэтому, на мой взгляд, январь будет здоровым периодом, в течение которого у нас будут различные дебаты, дискуссии в отделениях, разговоры о том, кто бы мог наилучшим образом представлять партию. (...) После восьми лет правления одного председателя любой партии полезно обновиться“, – подчеркнул парламентарий.
Среди кандидатов, заручившихся наибольшей поддержкой, оказались Р. Моркунайте-Микуленене, П. Саударгас и М. Линге
Как сообщил в пятницу исполнительный секретарь СО-ХДЛ Мартинас Превялис, кандидатуру И. Шимоните на пост председателя партии предложили 69 отделений, Л. Кащюнаса – 65.
Между тем, кандидатуру депутата Сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене выдвинули 29 отделений, депутата Европарламента Паулюса Саударгаса – 28, М. Линге – 24, депутата Сейма Жигимантаса Павилёниса – 21, столичного мэра Валдаса Бенкунскаса – 10, депутата Сейма Гинтаре Скайсте – 7, депутата Сейма Арвидаса Анушаускаса – 6.
В качестве кандидатов также были предложены Раса Юкнявичене, Пауле Кузмицкене, Аудрюс Петрошюс, Аудронюс Ажубалис, Агне Билотайте, Андрюс Кубилюс, Арнольдас Абрамавичюс, Андрюс Купчинскас, Дайварас Рыбаковас, Казис Старкявичюс, Шарунас Вайткус.
По словам М. Превялиса, кандидаты должны принять решение до 27 декабря. Кандидаты, не представившие письменного согласия, будут считаться отказавшимися от участия в выборах председателя СО-ХДЛ.
Как сообщалось ранее, в конце ноября И. Шимоните заявила, что приняла решение и ответила себе на вопрос, будет ли она участвовать в выборах председателя СО-ХДЛ. Однако политик пока не комментирует свое решение.
В свою очередь, Л. Кащюнас заверил, что „интенсивно рассматривает“ возможность претендовать на пост председателя партии. О своем решении он намерен сообщить 27 декабря.
Первый тур выборов председателя партии консерваторов состоится 9 февраля следующего года. При необходимости второй тур состоится 23 февраля.