6% ВВП на оборону: коалицию ждет острая дискуссия

„Сегодня я расцениваю это как нормальную, хотя и довольно острую, дискуссию. Да, эти задачи сложные и перед правительством стоит задача постараться сбалансировать все потребности и соответственно не перекладывать необходимость дополнительного финансирования через налоговые изменения как на бизнес, так и на население. Потому что такая нагрузка непосредственно на литовскую экономику от такого быстрого роста расходов просто непосильна. Следовательно, в краткосрочной перспективе госдолг будет расти – это единственная возможность финансирования“, – заявил Г. Палуцкас новостному порталу 15min.lt, отметив, что успокаивать Р. Жемайтайтиса не нужно.