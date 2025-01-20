6% ВВП на оборону: коалицию ждет острая дискуссия

„Сегодня я расцениваю это как нормальную, хотя и довольно острую, дискуссию. Да, эти задачи сложные и перед правительством стоит задача постараться сбалансировать все потребности и соответственно не перекладывать необходимость дополнительного финансирования через налоговые изменения как на бизнес, так и на население. Потому что такая нагрузка непосредственно на литовскую экономику от такого быстрого роста расходов просто непосильна. Следовательно, в краткосрочной перспективе госдолг будет расти – это единственная возможность финансирования“, – заявил Г. Палуцкас новостному порталу 15min.lt, отметив, что успокаивать Р. Жемайтайтиса не нужно.
„Никого не нужно успокаивать, существуют различные формы дискуссий: одни предпочитают дискутировать резко, другие предпочитают дискутировать более спокойно, третьи обязаны подготовить возможные решения и альтернативы этим решениям и выложить их на стол. Об этом и речь, что правительству при подготовке проектов госбюджета на 2026, 2027 и 2028 годы придется оценить вышеупомянутые потребности обороны и, в первую очередь, конечно, предложить партнерам по коалиции такую модель финансирования, которая не сократит наши текущие потребности, которые большие и растущие из-за положений, изложенных в правительственной программе, обещаний, данных во время выборов, и, соответственно, смогут привлечь финансирование через государственный долг, посредством определенных номинальных налоговых корректировок, чтобы государственный долг был устойчивым“, – пояснил премьер-министр.
В беседе с 15min.lt социал-демократ подчеркнул, что решения ГСО носят „рекомендательный характер“, но ясно сигнализируют о необходимости увеличения расходов на оборону. Правда, успокаивает Г. Палуцкас – дополнительные средства на национальную оборону не будут выделяться за счет других отраслей.
„Само собой разумеется, что другие сферы жизни, конечно, не останутся без внимания: это, конечно, не означает, что пояса будут затянуты, что сократится финансирование социальных нужд, культуры и тому подобное. Так что определенные тревоги и дискуссии ждут нас в будущем, коалиция это обязательно обсудит, и у партнеров по коалиции будет полная информация, когда правительство такую информацию подготовит „, – пояснил он 15min.lt.
В пятницу президент Гитанас Науседа сообщил, что Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в пятницу, договорился ежегодно в период 2026–2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036–2040 годах.