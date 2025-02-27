57 муниципалитетов Литвы подали заявки на финансирование укрытий

„Был объявлен конкурс на укрытия, заявки подали 57 муниципалитетов, сумма заявок составляет более 16 миллионов евро. В марте мы завершим оценку заявок и примем решения о финансировании проектов“, - заявил В. Кондратович на заседании оппозиционной фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы в Сейме в четверг.

По словам министра, на проекты по оборудованию укрытий планируется выделить в общей сложности около 12 миллионов евро. По оценкам, эти средства будут предназначены для 300 укрытий.