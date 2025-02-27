57 муниципалитетов Литвы подали заявки на финансирование укрытий

„Был объявлен конкурс на укрытия, заявки подали 57 муниципалитетов, сумма заявок составляет более 16 миллионов евро. В марте мы завершим оценку заявок и примем решения о финансировании проектов“, - заявил В. Кондратович на заседании оппозиционной фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы в Сейме в четверг.
По словам министра, на проекты по оборудованию укрытий планируется выделить в общей сложности около 12 миллионов евро. По оценкам, эти средства будут предназначены для 300 укрытий.
Как ранее заявляло Министерство внутренних дел, цель состоит в том, чтобы в случае опасности в районных муниципалитетах страны укрытия могли разместить 40 проц. жителей, в городах – 60 процентов, а в целом по стране средний показатель составил 50 проц.
По словам В. Кондратовича, на финансирование укрытий до 2030 года планируется выделить 77 млн евро.
„Мы ищем возможности привлечения средств Евросоюза на оборудование укрытий, поскольку запланированное финансирование в размере 77 миллионов евро из Государственного фонда обороны на период 2025-2030 годов недостаточно для модернизации всей сети укрытий“, - сказал министр.
По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время в стране насчитывается около 6,4 тыс. укрытий, которые могли бы обеспечить безопасное убежище примерно 1,5 млн жителей.