2025.02.07 16:48

18 марта состоится закрытое заседание Сейма: на нем планируется обсудить ситуацию с безопасностью и оценку угроз

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Сейм Литвы
Сейм Литвы
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В ходе весенней сессии парламента, 18 марта, состоится закрытое заседание Сейма.

Соответствующее постановление в пятницу подписал спикер Сейма Саулюс Сквернялис.

Предложение политика в среду также поддержало правление Сейма. Как заявил тогда С. Сквернялис, на закрытом заседании будут обсуждаться оценка угроз и необходимость дополнительного финансирования национальной обороны, а представители армии и Министерства обороны поделятся с парламентариями информацией ограничен ного использования.

В ходе заседания парламентариям должна быть предоставлена информация ограниченного доступа. Доступ к этим материалам с грифом секретности имеют все члены Сейма.

По словам С. Сквернялиса, если учреждениям удастся снизить классификацию до уровня ограниченного использования, то на заседании будут представлены объемы и цены на оружие и инфраструктуру, необходимые Литовской армии.

Согласно Закону о государственной службе и тайне, доступ к засекреченной информации с грифом „Ограниченное использование“ имеют все члены Сейма, которым это необходимо в соответствии с их обязанностями.

Статут Сейма предусматривает, что по решению парламента, а также по требованию президента или спикера Сейма в порядке исключения может быть проведено закрытое заседание, в котором, помимо членов Сейма, могут участвовать только специально приглашенные на это заседание лица, а при необходимости – работники секретариата.

Право внести предложение о проведении закрытого заседания, представив обоснование такого предложения, имеют правление Сейма, фракции, комитеты.

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