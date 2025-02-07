18 марта состоится закрытое заседание Сейма: на нем планируется обсудить ситуацию с безопасностью и оценку угроз

Соответствующее постановление в пятницу подписал спикер Сейма Саулюс Сквернялис.
Предложение политика в среду также поддержало правление Сейма. Как заявил тогда С. Сквернялис, на закрытом заседании будут обсуждаться оценка угроз и необходимость дополнительного финансирования национальной обороны, а представители армии и Министерства обороны поделятся с парламентариями информацией ограничен ного использования.
В ходе заседания парламентариям должна быть предоставлена информация ограниченного доступа. Доступ к этим материалам с грифом секретности имеют все члены Сейма.
По словам С. Сквернялиса, если учреждениям удастся снизить классификацию до уровня ограниченного использования, то на заседании будут представлены объемы и цены на оружие и инфраструктуру, необходимые Литовской армии.
Согласно Закону о государственной службе и тайне, доступ к засекреченной информации с грифом „Ограниченное использование“ имеют все члены Сейма, которым это необходимо в соответствии с их обязанностями.
Статут Сейма предусматривает, что по решению парламента, а также по требованию президента или спикера Сейма в порядке исключения может быть проведено закрытое заседание, в котором, помимо членов Сейма, могут участвовать только специально приглашенные на это заседание лица, а при необходимости – работники секретариата.
Право внести предложение о проведении закрытого заседания, представив обоснование такого предложения, имеют правление Сейма, фракции, комитеты.