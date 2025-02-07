18 марта состоится закрытое заседание Сейма: на нем планируется обсудить ситуацию с безопасностью и оценку угроз

Согласно Закону о государственной службе и тайне, доступ к засекреченной информации с грифом „Ограниченное использование“ имеют все члены Сейма, которым это необходимо в соответствии с их обязанностями.

Статут Сейма предусматривает, что по решению парламента, а также по требованию президента или спикера Сейма в порядке исключения может быть проведено закрытое заседание, в котором, помимо членов Сейма, могут участвовать только специально приглашенные на это заседание лица, а при необходимости – работники секретариата.