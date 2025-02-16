16 февраля руководители Литвы призывают беречь Родину: будем бдительны, будем бороться и побеждать

„16 февраля напоминает нам всем, что государство начинается с идеи. Оно зарождается и созревает в сознании людей. Оно крепнет, передаваясь из поколения в поколение. Литовское государство, возникшее из потрясений Первой мировой войны в тяжелейших условиях, является важнейшим наследием наших предков“, — говорится в поздравительном послании президента Гитанаса Науседы.

„Давайте беречь и защищать наше государство как наше величайшее достояние. Давайте будем бдительными, давайте будем, бороться и побеждать, как мы уже много раз побеждали в прошлом. Давайте дарить любовь к Родине не только себе, но и всем окружающим“, — подчеркнул глава государства.