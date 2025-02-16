16 февраля руководители Литвы призывают беречь Родину: будем бдительны, будем бороться и побеждать

„16 февраля напоминает нам всем, что государство начинается с идеи. Оно зарождается и созревает в сознании людей. Оно крепнет, передаваясь из поколения в поколение. Литовское государство, возникшее из потрясений Первой мировой войны в тяжелейших условиях, является важнейшим наследием наших предков“, — говорится в поздравительном послании президента Гитанаса Науседы.
„Давайте беречь и защищать наше государство как наше величайшее достояние. Давайте будем бдительными, давайте будем, бороться и побеждать, как мы уже много раз побеждали в прошлом. Давайте дарить любовь к Родине не только себе, но и всем окружающим“, — подчеркнул глава государства.
В то же время спикер Сейма Саулюс Сквернялис призывает людей гордиться свободой и не забывать тех, кто сейчас вынужден бороться за нее кровью.
„Каждый год 16 февраля, стоя в развевающемся море триколоров и видя гордость на лицах, когда звучит государственный гимн, меня охватывает особое чувство единения и осознание того, что всех нас объединяет любовь к Литве“, — обратился С. Сквернялис к жителям страны.
„Давайте защитим то, что нам удалось взрастить совместными усилиями с тех пор, как 16 февраля 1918 года сигнатары поставили свои подписи под Актом о независимости: за свободу выбора собственного пути, сопротивление дезинформации и уважение демократических ценностей“, — подчеркнул он.
По случаю восстановления Литовского государства премьер-министр Гинтаутас Палуцкас также желает вдохновения для повседневной работы по укреплению страны.
„Акт от 16 февраля — это свидетельство единства ради великой цели, ради Литвы. (...) Безопасность Литвы, благополучие, качество демократии, равные возможности – это те важные вещи, о которых мы все можем договориться, несмотря на то, что видим различные способы их обеспечения и защиты. Малыми или большими трудами – давайте стремиться к этому каждый день“, — говорится в приветствии премьер-министра.
Литва провозгласила независимость 11 марта 1990 года, но последние российские оккупационные войска покинули Литву за несколько минут до полночи 31 августа 1993 года. Перед выводом российской армии на территории Литвы находилось около пяти дивизий, в составе которых было около 34 500 солдат, около 1000 танков, 180 самолетов и 1900 единиц бронетехники.