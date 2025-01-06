2025.01.06 10:05

1 января Россия обстреляла Почетное консульство Литвы в Херсоне

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Per naujametinę rusų ataką apšaudytas Lietuvos garbės konsulatas Chersone
Per naujametinę rusų ataką apšaudytas Lietuvos garbės konsulatas Chersone
ФОТО: URM

1 января Россия обстреляла Почетное консульство Литвы в Херсоне, сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел Кястутиса Будриса Кристина Беликова.

„Во время новогодней российской атаки подверглось обстрелу Почетное консульство Литвы в Херсоне. Никто не пострадал“, – сообщила К. Беликова.

Пресс-секретарь министра подтвердила, что в момент атаки в консульстве никого не было.

„Такие последствия в Почетном консульстве Литвы в Херсоне после российского новогоднего „поздравления“. Такая жестокость и уничтожение должны прекратиться“, – пишет К. Будрис в социальной сети „Х“, поделившись фотографиями обстрелянного здания Почетного консульства Литвы.

„Мы должны предоставить Украине больше средств ПВО и других возможностей, необходимых для победы“, – подчеркивает министр.

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