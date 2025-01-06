1 января Россия обстреляла Почетное консульство Литвы в Херсоне

„Во время новогодней российской атаки подверглось обстрелу Почетное консульство Литвы в Херсоне. Никто не пострадал“, – сообщила К. Беликова.
Пресс-секретарь министра подтвердила, что в момент атаки в консульстве никого не было.
„Такие последствия в Почетном консульстве Литвы в Херсоне после российского новогоднего „поздравления“. Такая жестокость и уничтожение должны прекратиться“, – пишет К. Будрис в социальной сети „Х“, поделившись фотографиями обстрелянного здания Почетного консульства Литвы.
„Мы должны предоставить Украине больше средств ПВО и других возможностей, необходимых для победы“, – подчеркивает министр.