1 января Россия обстреляла Почетное консульство Литвы в Херсоне

„Во время новогодней российской атаки подверглось обстрелу Почетное консульство Литвы в Херсоне. Никто не пострадал“, – сообщила К. Беликова.

Пресс-секретарь министра подтвердила, что в момент атаки в консульстве никого не было.

„Такие последствия в Почетном консульстве Литвы в Херсоне после российского новогоднего „поздравления“. Такая жестокость и уничтожение должны прекратиться“, – пишет К. Будрис в социальной сети „Х“, поделившись фотографиями обстрелянного здания Почетного консульства Литвы.