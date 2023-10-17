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Cаммит НАТО в Вильнюсе
Политика
Политика
Офис Светланы Тихановской опубликовал отчет о доходах и расходах
Политика
МИД Литвы: Россия использует сексуальное насилие в Украине как еще одно оружие
Политика
Глава МИД Литвы: поддержка, оказываемая гражданским палестинцам, не должна оказаться в руках террористов
Политика
Советник президента: информационные атаки на школы в Литве выявили проблемы в управлении ведомствами
Политика
Советник президента Литвы: можно найти еще 175 млн евро на оборону, но нет желания
Политика
Литва и 14 стран НАТО подписали соглашение о развитии европейского воздушного пространства
Политика
Министр о ремонте украинских танков Leopard в Литве: не удивляйтесь, если где-нибудь на дороге увидите их
Политика
Глава МИД Литвы отозвал для консультаций посла в Великобритании
Политика
Науседа и Дуда обсудили первые результаты выборов в Польше
Политика
На планирование экспертной помощи Украине Литва выделит 1,5 млн. евро
Политика
Президент Литвы вместе с лидерами стран ЕС решительно осудил "Хамас"
Политика
Министры иностранных дел Литвы и Латвии обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря
Политика
Депутат Жемайтайтис создает свою партию
Политика
Комиссия по этике: жалоба на посещение мюзикла президентом Литвы и послом Баярунасом будет рассмотрена
Политика
Фракция Партии труда пригласила главу МИД Ландсбергиса обсудить послов Баярунаса и Матулениса
Политика
В МИД защитникам Украины вручены литовские триколоры
Политика
После объявления о перерыве, количество бастующих учителей сократилось
Политика
В Вильнюсской области – тактические учения "Взаимодействие-2023"
Политика
Социал-демократ из Кретинги предъявила топливные чеки со 158 дисконтными картами, два либерала представили идентичные отчеты
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Политика
Тихановская призвала мэра Вильнюса поддержать белорусские инициативы
Политика
Социал-демократы поддержат импичмент Жемайтайтиса
Политика
Министр обороны Литвы: если бы Израиль попросил, мы бы рассмотрели вопрос о поддержке
Политика
Парламентарии о ситуации с послом в Великобритании: он должен сам принять решение об отставке
Политика
Президент о визите спикера Сейма на Тайвань: надеемся это привлечет новые инвестиции
Политика
Глава МИД: нельзя позволять террористическим организациям, таким как "Хамас", наживаться за счет средств ЕС
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