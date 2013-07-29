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Выборы в Сейм Литвы 2024
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RUS Delfi
На празднике моря можно было испытать королевскую кровать
(2)
RUS Delfi
В Клайпеде начался Праздник моря
RUS Delfi
В литовском зоопарке появились камерунские козлята
(5)
RUS Delfi
Мандела отмечает свое 95-летие в больнице
RUS Delfi
Команда Литвы на сборах в Паланге
(2)
RUS Delfi
Художник создает портреты знаменитостей из пылесосов, печенья и пустой тары
RUS Delfi
Аномальный ливень затопил улицы Торонто
RUS Delfi
Фонтаны как лучшее средство от жары
(2)
RUS Delfi
В испанской Памплоне - традиционный забег с быками
RUS Delfi
Стиль гостей на открытии Дворца правителей
(8)
RUS Delfi
В Киеве появилась скульптура белки из "Ледникового периода"
RUS Delfi
Экскурсия по Дворцу великих князей литовских
(2)
RUS Delfi
Литва начинает историческую миссию председательства в Совете ЕС
(1)
RUS Delfi
Самый грязный в мире город - в Челябинской области
(22)
RUS Delfi
Российские школьники отпраздновали выпускной
RUS Delfi
Празднование Йонинес в Кярнаве
(1)
RUS Delfi
Стиль отдыхающих в Паланге
(1)
RUS Delfi
С пляжей Литвы убирают 80 тонн дохлых жуков
(8)
RUS Delfi
В Вильнюсе прошел забег, посвященный борьбе с раком груди
RUS Delfi
Томасу Венцлове присвоено звание почетного гражданина Вильнюса
(1)
RUS Delfi
Молодая лосиха вышла на дорогу в окрестностях Висагинаса
(5)
RUS Delfi
Наводнение пришло в Венгрию
RUS Delfi
Фонтан у Сейма превращается в клумбу
(7)
RUS Delfi
В результате наводнений в Европе погибли 12 человек
RUS Delfi
В Таллинне открылась ярмарка товаров из Беларуси
(1)
RUS Delfi
Миллиардер Брэнсон в Каунасе не терял времени даром
(6)
RUS Delfi
В Литве отметили 25-летие "Саюдиса"
(5)
RUS Delfi
В Таллинне прошла международная выставка кошек
RUS Delfi
В Каннах раздали кинонаграды
RUS Delfi
Мрачные готы оккупировали Лейпциг
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Детектор лжи