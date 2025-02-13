Жители Литвы назвали 3 худших подарка на День Валентина, и это не носки

На втором месте, с отрывом в 3% - мыло ручной работы и средства гигиены (гели для душа, шампуни, дезодоранты). 25% опрошенных отнесли эту категорию подарков к худшему варианту. Респонденты отметили, что часто получали в подарок от близких средства гигиены на День Валентина, Новый год и День Рождения. Такие подарки воспринимаются, как грубый намек и даже нарушение личных границ. Респонденты отметили, что чувствовали себя неловко, особенно получая подобные презенты от второй половины.