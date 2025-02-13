Жители Литвы назвали 3 худших подарка на День Валентина, и это не носки

В преддверии самого романтичного праздника года сайт знакомств в Литве RusDate провел опрос среди пользователей из Литвы, какие подарки на 14 февраля они считают неприемлемыми.
В опросе приняли участие 5300 человек из разных городов Литвы, в возрасте 24 - 67 лет.
Результаты опроса показали, что подарки, которые принято считать романтичными и приятными, на деле вызывают раздражение и негативные эмоции.
1. Первое место разделили конфеты, у которых истек срок годности и различные статуэтки.
28% опрошенных указали, что конфеты (особенно с истекшим сроком годности) и фарфоровые статуэтки - самые нежеланные подарки. По мнению участников опроса, дарить сладости с истекшим сроком годности - признак неуважения, а различные статуэтки говорят про отсутствие интереса в человеке, нежелании подумать над подарком и порадовать получателя презента. К тому же, как отмечают респонденты, различного рода сувениры, рамки для фото и фигурки просто пылятся на полках, не принося никакой радости владельцу.
2. Мыло ручной работы и гели для душа
На втором месте, с отрывом в 3% - мыло ручной работы и средства гигиены (гели для душа, шампуни, дезодоранты). 25% опрошенных отнесли эту категорию подарков к худшему варианту. Респонденты отметили, что часто получали в подарок от близких средства гигиены на День Валентина, Новый год и День Рождения. Такие подарки воспринимаются, как грубый намек и даже нарушение личных границ. Респонденты отметили, что чувствовали себя неловко, особенно получая подобные презенты от второй половины.
3. Искусственные цветы и витамины для здоровья
14% респондентов указали в качестве самого неудачного подарка - искусственные цветы, 9% - БАДы и витамины. В первом случае объяснив это отсутствием желания узнать предпочтения получателя подарка, во втором - слишком навязчивой и ненужной заботой со стороны избранника.
Интересно, что подарки, которые часто подвергаются критике, например, носки и трусы, набрали всего 4% голосов. Книги и календари - 3%, 2% - полотенца и банные халаты, по 2% - постельное белье, кухонная утварь, вазы, цветы в горшках и товары для сада. 1% опрошенных указали самыми плохими подарками сиденье для унитаза, ведро для мусора, дуршлаг, электронную открытку и средства для ухода за зубами.
“Результаты опроса нас удивили и заставили иначе посмотреть на выбор подарков для близких. Оказалось, что вещи, которые кажутся милыми и приятными, многие воспринимают с точностью наоборот. Важно помнить, что лучший подарок - это внимание и забота, а также понимание предпочтений и вкусов получателя. Постарайтесь выбирать то, что принесет радость и покажет вашу искренность и внимание к человеку,” — комментирует представитель сайта RusDate.
Если хотите порадовать вторую половинку, забудьте о банальностях вроде статуэток или средств гигиены. Дарите что-то, что покажет любовь и внимание: совместные впечатления, романтический ужин или даже простое признание в чувствах. Ведь главное – это чувства, а не формальный подарок.
Для справки:
Сервис знакомств RusDate был запущен в 2008 году израильской компанией Dabltech, специализируется на серьезных знакомствах по всему миру. В настоящее время приложение RusDate установлено у более чем 2 млн пользователей, а число регистраций превысило 5 млн.